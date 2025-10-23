Volvo Car, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla beklentileri aştı

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Car, 2025 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, daha yüksek kârlılık sayesinde piyasa tahminlerini geride bıraktı.

Volvo’nun geliri, analistlerin 83,48 milyar İsveç kronu olan beklentisinin üzerinde, 86,44 milyar İsveç kronu olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet kârı da 6,43 milyar İsveç kronuna ulaşarak, tahmin edilen 2,14 milyar kronun neredeyse üç katına çıktı.

Volvo Car, bu dönemde yüzde 7,4’lük faaliyet kâr marjı (EBIT) elde ederek, analistlerin yüzde 2,13 seviyesindeki beklentisini açık farkla aştı.

Satışlar düşse de kârlılık arttı

Her ne kadar genel perakende satışlar çeyrek bazında yüzde 7 düşüş göstermiş olsa da, şirket Eylül ayında yüzde 1’lik satış artışı yakaladı.