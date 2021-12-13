Volvo Cars’a siber saldırı

Volvo Cars, siber saldırganlar tarafından sunucularının hacklendiğini ve çok fazla Ar-Ge verisinin çalındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Volvo Cars’ın dosya depolarından birisine üçüncü bir şahıs tarafından yasadışı olarak erişildiğinin farkına vardığını belirtildi.



Volvo Cars, araştırmalarının sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin derhal uygulandığını söyledi.

Daha fazla erişimi engellemek için gerekli adımların atıldığının kaydedildiği açıklamada, “Volvo Cars kendi araştırmasını yürütüyor ve mülk hırsızlığını araştırmak için üçüncü taraf uzmanlarla birlikte çalışıyor. Mevcut bilgilerle, bu siber saldırının müşterilerin araçlarının veya kişisel verilerinin emniyeti veya güvenliği üzerinde bir etkisi olduğu görülmemektedir.” ifadelerine yer verildi.