Volvo Trucks, distribütörlük tarihinin en yüksek satış adedine ulaştı

26 Ekim 2020

Volvo Trucks’ın bu yılın ilk aylık performansına ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Volvo Trucks’ın Temsa İş Makinaları ile distribütörlük anlaşmasını imzalandığı 2017 yılından bu yana Türkiye pazarındaki varlığını her geçen gün daha da güçlendirdiğini söyledi.

Volvo Trucks’ın bu yılın ilk dokuz ayında toplam çekici pazarında yüzde 147 büyüme ile yüzde 7,3 pazar payına ulaştığını belirten Zeka, eylül ayında ise, distribütörlük tarihinin en yüksek satış adedine ulaşarak başarılı bir performans sergilediğini aktardı.

Ağır vasıta pazarında özellikle 2020’nin ikinci yarısında hareketlenmenin yaşandığını dile getiren Zeka, “Bu durum, ekonominin çarklarının dönmeye başladığına bir işaret. Güçlü Türkiye ekonomisinin bu zorlu dönemin altından kalkacağına inancımız tam. Markamız özelinde ise, bu dönemde istikrarımızı korumayı başardık. Önümüzdeki dönemde yüzde 10 seviyesinde bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. Taşımacılık sektörünün daha da hareketlenmesiyle Volvo Trucks’ı önemli bir potansiyel bekliyor. Biz de bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

“Bütünsel çözümler sunuyoruz”

Müşterilerine sundukları hizmetleri, finansmanı da kapsayan bir bütün olarak ele aldıklarını dile getiren Eşref Zeka, şunları kaydetti: “Volvo Trucks ile satış sürecine finansman desteğini de katarak bütünsel çözümler sunuyoruz ve müşterilerimizin bütçelerini rahatlatıyoruz. Onlara hem Türk Lirası hem de euro bazlı avantajlı kredi seçenekleri sunarak destek oluyoruz. Bununla beraber, genişleyen yetkili satıcı ve servis ağımızla takas ve ikinci el hizmetlerinde daha esnek çözümler sunabiliyoruz. Hizmet odaklı bakış açımızla müşterilerimizin üretkenliğine katkı sağlayarak değer yaratıyor ve onların uzun soluklu çözüm ortağı olmak için çalışıyoruz.”