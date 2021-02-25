Volvo ve Geely birleşme planlarından vazgeçti

Volvo ve Geely’den yapılan ortak açıklamada, şirket gruplarının geniş kapsamlı bir işbirliğine gidilerek, güçlü yanlarını daha da güçlendireceklerini duyurdular.

Şirketlerin birleşmeden vazgeçerek, bağımsız kurumsal yapılarını koruyacaklarının belirtildiği açıklamada, elektrikli araç üretimi ve otonom sürüş konularında işbirliği yapacakları ifade edildi.

Volvo ve Geely 2020 yılının şubat ayında otomotiv sektöründe uluslararası bir grup olmak için bir birleşme planladıklarını duyurmuşlardı.

Volvo CEO’su Håkan Samuelsson, şirketlerin farklı seçeneklerini değerlendirdiğini ve iki farklı şirketin işbirliğine gitmesinin büyüme ve teknolojik uyumluluk için en iyi seçenek olduğunu söyledi.

Geely, Volvo’yu 2010 yılında Ford’dan satın almış ve satış rekorları kırmasına yardımcı olmuştu. Volvo ayrıca 2030 yılından itibaren sadece elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı.