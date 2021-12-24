VRES Enerji, Hamzabeyli RES’te kapasite artışı için Nordex ile anlaştı

Yenilenebilir enerji sektöründe 2013’ten beri faaliyet gösteren VRES Enerji, yeni işbirlikleriyle tamımı yenilebilir enerjiden oluşan kurulu gücünü artırmaya devam ediyor.

Türkiye’de 4 adet GES 22,5 MW, 1 adet Biogaz 6 MW, 2 adet RES 55 MW santralleriyle toplamda 83,5 MW kurulu gücüyle temiz enerji üreten VRES Enerji, Edirne’deki 19,2 MW ilave kurulu güce sahip olacak Hamzabeyli RES’in kapasite artışı yatırımı için Nordex ile anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, Edirne’nin Lalapaşa ilçesi yakınlarında gerçekleştirilecek projede 4 adet N149/4,8 türbin Nordex tarafından tedarik edilecek. Anlaşma 10 senelik “Premium Service” hizmetini de kapsıyor.

Hamzabeyli RES Projesi’ne ilave gelecek yeni türbinlerin 2022 yaz dönemini sonu itibarıyla kurulumunun ve devreye alınmasının tamamlanması, akabinde de Türkiye ulusal şebekesine temiz enerji sağlamaya başlaması planlanıyor.

"Projeye yaklaşık 3 yıldır emek veriyoruz"

İşbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan VRES Enerji Genel Müdürü Mustafa Aktaş, “Rüzgar enerjisi yatırımlarımıza bir yenisini ekleyeceğimiz için gurur duyuyoruz. Hamzabeyli RES Kapasite Artışı Projesi’ne yaklaşık 3 senedir emek veriyoruz. Bu projede rüzgar türbini tedarikçisi olarak Nordex’le anlaşmaya vardık. İşbirliğimizin uzun seneler devam etmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“VRES Enerji’yle yeni bir yatırımcı daha kazandık”

Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan ise, şunları söyledi: “VRES Enerji’yle Hamzabeyli RES Kapasite Artışı Projesi vesilesiyle ilk defa beraber çalışma fırsatı yakalıyoruz. Yatırımcı portföyümüze yeni bir yatırımcının daha eklenmesini Nordex Türkiye olarak çok önemli buluyoruz. VRES Enerji’nin gerek Türkiye’de gerekse bölge coğrafyasında önemli yenilenebilir yatırım planları var. Hamzabeyli’deki bu projeyi zamanında ve başarıyla bitirip, VRES Enerji’nin Türkiye ve bölgedeki büyüme planlarına destek vermeyi ve bu planların gerçekleşmesinde aktif bir çalışma ortağı olarak yer almayı hedefliyoruz.”