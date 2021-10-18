Vural Ak: Formula 1’e bir formül bulunsa, ülke kazanır

Sadi ÖZDEMİR

Dünya genelinde en çok ilgi gören otomobil yarışı Formula 1’in Türkiye’deki pisti İstanbul Park’ı, 9 yıldır işleten iş insanı Vural Ak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) liderliğindeki tüzel kişilikle sözleşmesinin 2023’te son bulacağını, süre bittiğinde pisti sahibine teslim edeceğini açıkladı. Vural Ak, “İstanbul Park ile kira sözleşmemiz 2023’te bitiyor. Bugüne kadar kira (Yıllık 9 milyon TL+KDV) ve diğer harcamalar için toplam 75 milyon dolar harcamış durumdayız. Her yıl ne yaparsak yapalım, bir kere bile kirasını çıkaramadık. Diğer işlerimiz çok şükür iyiydi ve bu kadar harcamaya rağmen yola devam ettik. Gençler için büyük ‘yarış’ organizasyonları yapacaktık ama ilgili federasyonun akıl dışı engelleriyle karşılaştık. Öyle ki, benim yarış lisansımı bile iptal ettiler. Pisti, iki yıl sonra bırakacağız. Devam etmek gibi bir fikrimiz yok” dedi. Ak’a neden devam etmeyi düşünmediğini sorduğumuzda ise, “Bir tane ömür var. Her gün düz duvara tırmanılmaz. Ben esas iş olarak arabacıyım. Bir de tersane yatırımı yapmıştık. Bundan sonra tekne yapar, arabaya binerim” diye konuştu.

50 bin yabancı ziyaretçi çekiyor

Türkiye’nin vaktiyle çok doğru bir kararla Formula 1 yarışları için İstanbul Park pistini inşa ettiğini, 2005-2012 arası yarışların 7 yıl düzenli olarak gerçekleştiğini hatırlatan Vural Ak, şu bilgileri aktardı: “Yıllık 13,5 milyon dolarlık bedelle yapılıyordu. Maalesef sonra bu mali yük karşılanamadı ve takvimden çıkıldı. Formula 1 yarışları şu anda 22 ülkede yapılıyor ve yarış takvimine girmek için 12 ülke de sırada bekliyor. Takvimdeki ülkeler, yıllık 30 ila 85 milyon dolar para ödüyor. Böyle bir parayı bizim ülkemizde bir şirketin ya da kurumun ödemesi çok zor. Kamu-özel sektör birlikte Formula 1 için bir formül bulunursa, ülke kazanır. Çünkü, bir yarış için yaklaşık 40-50 bin yabancı ziyaretçi geliyor. Bunların konaklama ve diğer harcamaları 250 milyon doları buluyor. Bu rakamın sadece KDV’si 40-50 milyon dolar. İlk gün 500 milyona yakın, sonra da üç aylık tekrar yayınlarla iki milyara yakın izlenme oluyor. İstanbul, Türkiye ve Türk bayrağı dünya gündemine giriyor.”

125 milyon Euro’luk yatımızı Amerikalı mı Rus mu alacak?

Vural Ak, 2017’de kurdukları Ak Yat Tersanesi’nde üretilen 85 metrelik ve 2.300 grostonluk Mega Yacht Victorious’u, ilk kez Monako’da görücüye çıkardıklarını, büyük beğeniyle karşılaştıklarını ve üç yeni yat siparişi aldıklarını söyledi. Victorious için 125 milyon Euro’luk bir fiyat belirlediklerini ifade eden Ak, “Şu anda, bir Amerikalı ve bir Rus müşteri ile pazarlık sürüyor. Hangisi bu fiyatı önce verirse yat onun olacak. Sipariş üzerine üretimine başladığımız yatlarımız da yaklaşık bu fiyatlarda” dedi. Türkiye’nin gemi ve yat üretiminde çok iyi konumda olduğunu aktaran Vural Ak, şu bilgileri aktardı: “Mega Yat işinde en iyi ülkeler Almanya, Hollanda, Türkiye ve İtalya olarak sıralanıyor. Bizim avantajımız ‘usta işçilik maliyetinde’ gizli. Örneğin, Victorious’un inşasında 1,5 milyon saat usta işçiliği var. Bu işçiliğin saati Avrupa’da 75 Euro. Türkiye’de ise bu rakama göre çok daha uygun. Bir mega yat üretiminde işçiliğin toplam maliyet içindeki payı ise yüzde 50’yi buluyor. ”