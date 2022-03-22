VW, akü alanında Çinli ortaklarıyla 2 yeni şirket kuruyor

Alman otomobil markası Volkswagen (VW), elektrikli akü alanında konumunu güçlendirmek için girişimlerine devam ediyor. Bu kapsamda VW Grubu, Çin şirketlerinden Huayou Cobalt ve Tsingshan Grubu ile 2 ortak şirket kuracağını duyurdu.

Çin Uluslararası Radyosu’na göre, Çin'deki elektrikli araç satışını bir yıl içinde 4 katından fazlasına çıkaran Volkswagen, bu ülkede 2025 yılında 1,5 milyon birim yeni enerjili araç satmayı öngörüyor. Bu alandaki konumunu güçlendirme ve akü tedariki konusunda kendini güvenceye alma niyetindeki VW Grubu, Çin şirketlerinden Huayou Cobalt ve Tsingshan Grubu ile iki ortak şirket kuracağını açıkladı.

Merkezi Almanya'nın Wolfsburg kentinde bulunan şirket, bu iki ortaklık sayesinde ileride her bir akünün maliyetinin yüzde 30 ila yüzde 50 düşürüleceğini belirtti. Çinli ortaklardan Huayou, lityum-iyon akülere yönelik malzemelerde, Tsingshan da nikel ve paslanmaz çelik alanında faaliyet gösteriyor.

İlk işletme Endonezya’da kurulacak

VW ile bu iki firma arasında oluşturulacak ilk ortak işletmeler müştereken Endonezya'da kurulacak. İlk ortak işletme akü imalatında gerekli iki metalin, nikel ve kobaltın üretiminde çalışacak. İkinci ortak şirket ise yalnızca Huayou ile ortaklık halinde kurulacak olup bu iki hammaddenin arıtılmasında uzmanlaşacak.

VW, Çin'de yapacağı 2 milyar euroya aşkın yatırımı daha 2020'de duyurmuştu. Bu tutarı yarı yarıya bir otomobil işletmesi ile Gotion High-Tech adlı yerel bir akü imalatçısı arasında paylaştıracaktı. VW bir yıl önce de Ganfeng adlı bir Çin grubu ile lityum tedariki için 10 yıllık anlaşma yaptığını açıklamıştı.