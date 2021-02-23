Waffel Meyer, Türkiye’de ikinci fabrikayı ihracat için planlıyor

Zehra ORUÇ

Dünyanın en büyük dondurma külahı üreticisi unvanına sahip Almanya merkezli Waffel Meyer firması, Polonya’dan sonra yurt dışındaki ikinci yatırımını 2019 yılında yüzde 30 yerli sermaye ile Bursa’da yaklaşık 7 milyon Euro'luk yatırım bütçesi ile hayata geçirdi.

Türkiye pazarından 2020 yılında yüzde 18’lik pay alan şirketin 2021 yılı hedefi ise pazar payının yüzde 35’ini karşılamak. Öte yandan Afrika, Ortadoğu ve Türki cumhuriyetlere üretimin yüzde 55’ini ihraç eden Waffel Meyer Türkiye’nin Genel Müdürü Serdar Oğuz, 2023 yılında Türkiye’deki ikinci yatırımı serbest bölge içerisinde ve tamamen ihracata dönük hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Kapasitenin yüzde 85'ini kullanmayı hedefliyor

Waffel Meyer Türkiye bugün itibariyle Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerine üretimin yüzde 55'ini ihraç ediyor. Waffel Meyer Türkiye Genel Müdürü Serdar Oğuz, pandemi nedeniyle 2020 yılında yaklaşık yüzde 60 kapasite ile çalıştıklarını; ancak bu yıl yüzde 85 kapasitede üretim ile ciroyu üçe katlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yatırımda hammadde ve müşteriye yakınlık nedeniyle Bursa’nın tercih edildiğini açıklayan Oğuz, Bursa tesisinde yıllık 300 milyon adet kornet, 120 ton crunch, 120 milyon adet crossie üretim ile Türkiye’nin en büyük kurulu kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Oğuz, 2020’de pandemiye rağmen özellikle ihracata çalıştıklarını dile getirerek, 2021 yılı içinde yeni pazarlarda proje geliştirmeyi planladıklarını ve bunun gerçekleşmesi durumunda ihracat payını yüzde 65’e çıkarmayı öngördüklerini kaydetti. Üç yıl sonra yüzde 100 ihracata çalışmayı hedefledikleri için yeni tesisi serbest bölgede yapmayı planladıklarını aktaran Oğuz, “Hangi lokasyon olacağına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Serbest bölgede konuşlanmanın avantajlarından faydalanmak istiyoruz. Bu yatırımı devreye aldıktan sonra mevcut tesisimizi de yüzde 100 iç piyasaya kanalize edeceğiz” dedi.

Küreselde 3 milyar adetlik kapasiteye sahip

Kayapa OSB’de yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Waffel Meyer Türkiye, kornet üretimi ile dondurma sektörüne hitap ederken, öte yandan düz gofret ve crunch (küçük çıtır parçacık) ürün grubu ile de çikolata ve gofret sektörü ile pastacılık alanına hizmet veriyor. Tesiste el değmeden, tamamen otomasyon ile üretim gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Oğuz, Türkiye tesislerinde sezonda yaklaşık 35 kişi istihdam ederken, bugün 11 kişilik ekip ile çalıştıklarını ve istihdamın yüzde 60’ının kadın olduğunu söyledi. Serdar Oğuz, globalde yıllık 3 milyar adet üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiklerini ve globalde yaklaşık 200 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Türkiye pazarına yeni ürünler sunacak

Pazar ve ürün geliştirme odaklı faaliyet gösterdiklerini anlatan Oğuz, Türkiye’de piyasaya sunmaya hazırlandıklarının da yeni ürünlerin de olduğu sinyallerini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’daki merkezin ürün gamında bulunan ürünlerin üzerine değer katarak pazara sunacak Ar-Ge ve Ür-Ge kabiliyetimiz var. Ülkemizdeki makine imalatçılarımızın da katkısıyla ihtiyaç duyulan inovatif, yeni ürünlerimizi de hazırlıyoruz. Firma olarak hem yurt içi hem de yurt dışında farklı ürünlere olan ihtiyacın da farkındayız. 2020’de mevcut 5 üretim hattı ile kurulu kapasitenin yüzde 60’ını kullanılırken, bu sene üretim hattı sayısını yediye çıkardık. Oluşan yeni kapasitenin yüzde 85’ini kullanmayı öngörüyoruz.”