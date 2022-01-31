Waffel Meyer, ‘Yılın En İyi Gıda Şirketi’ seçildi

ZEHRA ORUÇ

BURSA- Roma Medya tarafından düzenlenen İş Dünyası Ödüllerinde gıda şirketleri kategorisindeki Yılın En İyi Gıda Şirketi Ödülüne Alman merkezli Waffel Meyer layık görüldü. 40 kategoride her sektörün en iyilerinin ödüllendirildiği törende, ödülü Waffel Meyer Yönetim Kurulu Başkanı Wilhelm Meyer aldı. Wilhelm Meyer, “Türkiye fabrikamız ile aldığımız Avrupa’da ilk ödülümüz oldu. Türkiye’de kurulduğumuz 2019 yılından beridir, Almanya fabrikamız ile kardeş bir işbirliğimiz var. Üretimimizin tüm aşamalarını Alman kalitesinde gerçekleştiriyor, başarımızı da buna bağlıyoruz” dedi.