Wall Street'ten Apple için hedef fiyat yağmuru
Wall Street'in önde gelen yatırım kuruluşları, Apple hisselerine ilişkin hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.
BofA Securities, Apple için 'Al' tavsiyesini korurken, hedef fiyatını 320 dolardan 325 dolara yükseltti.
Morgan Stanley, 'Overweight' notunu yineleyerek hedef fiyatını 298 dolardan 305 dolara çıkardı.
UBS, tahminini 220 dolardan 280 dolara, Monness Crespi Hardt ise 270 dolardan 300 dolara revize etti.
Ayrıca Citigroup, Apple için hedef fiyatını 245 dolardan 315 dolara yükseltti.
Analistlerin yaptığı bu artışlar, Apple'ın uzun vadeli büyüme potansiyeline duyulan güvenin sürdüğünü ve şirketin gelecek performansına yönelik beklentilerin güçlü kaldığını ortaya koyuyor.