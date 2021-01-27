Wallmart otomasyona gidecek

Amerikalıların harcamalarını COVID-19 pandemisi nedeniyle online yönünde değiştirmesi etkisiyle, Walmart Inc'in, toplama ve teslimat siparişlerini doldurmaya yardımcı olmak için düzinelerce mağazasına robot kadrolu küçük depolar ekleyeceği duyuruldu.

Robotların perde arkasında çalışacağı, donmuş ve soğutulmuş yiyeceklerin yanı sıra depoların veya yerel ikmal merkezlerinin içinden sıkça satın alınan binlerce ürünü taşıyacak daha küçük genel malları toplayacağı belirtildi.

Bu arada personelin, taze ürünler, et, deniz ürünleri ve büyük ekran televizyonlar gibi daha büyük genel ticari ürünler almak için satış katına gideceği ve ardından siparişlerin montajını bitirmek için merkezlere dönecekleri belirtildi.

Ülke çapında yaklaşık 5 bin mağazayı işleten Wallmart, yeni merkezlerin kaç mağazaya sahip olacağını açıklamadı ancak düzinelerce lokasyon planladığını ve daha pek çoğunun geleceğini ifade etti.

Kaynak: Matriks