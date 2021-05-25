Walt Disney, 100 uluslararası TV kanalını kapatmayı planlıyor

Walt Disney, Disney + gibi yayın hizmetlerinin önde ve merkezde olduğu bir geleceğe doğru ilerlerken bu yıl 100 uluslararası TV kanalını kapatmayı planlıyor.

Walt Disney CEO'su Bob Chapek, kapanışların şirketin geçen yıl yurt dışında kapattığı 30 yabancı yayın ağına ek olacağını söyledi.

Chapek, "Bu içeriğin büyük çoğunluğu Disney + 'a taşınacak. Doğrudan tüketiciye yönelirken, bu bizim için temel bir strateji olmaya devam ediyor" dedi

Şirketin televizyon kanallarını geçen yıl kapatması, Chapek’in Disney’i modernize etme çabalarının bir parçası olan İngiltere’deki Disney Kanalı’nı da içeriyordu. Şirket bu yıl, Star markasını kullanarak Avrupa'daki Disney + teklifine yetişkinler için daha fazla içerik ekledi. Chapek, bölgedeki Disney + müşterilerinin çoğunun Star programını izlemeye başladığını söyledi.

Disney, geçen yıl Hindistan'da Disney + Hotstar'ı başlatmıştı. Kriket maçları ve diğer yerel içerikler sunan bu hizmet, şu anda Disney +’ın dünya genelinde 103,6 milyon olan toplam abone sayısının yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu arada Disney nisan ayında yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya ve Hong Kong'daki bir dizi spor ağını kapatmayı planladığını duyurmuştu.