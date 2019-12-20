Warmhaus, 2020’de 500 milyon liralık ciro hedefliyor

20 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

Beş sektörde, 20 şirketiyle faaliyetlerini sürdüren Beyçelik Holding bünyesindeki Warmhaus, yeni ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu. Warmhaus Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Çelik ve Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, şirketin 2019 değerlendirmesi ve 2020 öngörüleriyle, ısıtma sektörünün global ve Türkiye pazarı verilerini katılımcılarla paylaştı. 1996 yılında doğalgazın Türkiye’ye yeni geldiği dönemlerde radyatör ihtiyacının oluşmasıyla Çelikpan bünyesinde sektöre girdiklerini hatırlatan Cihan Çelik, bugüne kadar 400 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Faaliyete 23 yıl önce panel radyatör üretimi ile başladıklarını hatırlatan Çelik, “2014 yılında aldığımız karar sonucunda gerçekleştirdiğimiz yatırımla cihaz üretimini de faaliyetlerimize ekledik” dedi. Çelik, Bursa’da 35 bin 500 metrekarelik alana sahip iki tesiste panel radyatör, kombi ve duvar tipi yoğuşmalı kazan ürettiklerini söyledi. Çelik, “Tamamen yerli sermayeyle, Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan Ar-Ge ekibimiz tarafından üretilen ürünlerimiz, bugün 35 ülkeye ihraç ediliyor” dedi. 2019’u 370 milyon TL ciro ile tamamlayacaklarını, bu cironun yüzde 60’ının ihracattan oluşacağını ifade eden Çelik, “Her yıl ortalama yüzde 20 büyüme hedefliyoruz; 2020’de ciromuzu 500 milyon, 2023’te ise 1 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz. 2020 sonu itibarıyla, doğalgazın ulaştığı her noktada olmayı hedefliyoruz. Büyüme hedeflerimize paralel istihdamımızı da artıracağız” şeklinde konuştu.

“İç pazarda yaklaşık 850 bin kombi satışı bekleniyor”

Türkiye ve global sektör verileri ile trendleri hakkında bilgi veren Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan da Türkiye’nin kombi pazarında Çin, Güney Kore ve İngiltere’nin ardından dördüncü sırada yer aldığına işaret etti. Türkiye pazarının 2019 yılını 800 ila 850 bin adetlik satış ile tamamlayacağını öngördüklerini belirten Turan, 2020 yılı itibarıyla da ortalama yüzde 10-15 artış beklediklerini dile getirdi. Türkiye’de radyatör kullanılan her yedi evden birini ısıttıklarını ifade eden Turan, “Son çeyrekteki penetrasyon artışımız ve olmadığımız bölgelerdeki yapılandırmamızla kombide yüzde 4.5 olan pazar payımızı da önümüzdeki yıl yüzde 6’ya çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye’de 400 çalışanımız, 425 satış noktamız ve 117 yetkili servis noktamız ile faaliyet gösteriyoruz” bilgisini verdi.

“Minerwa’yı pazara sunduk”

Tasarımı ve yazılımı tamamen Warmhaus Ar-Ge ekibine ait olan Minerwa’yı pazara sunduklarını söyleyen Turan, “0.058 metreküplük hacmi, 38 santimetre eni, 59.5 santimetre boyu ve 26 santimetre derinliği bulunan, kendi sınıfında dünyanın en küçük kombisi Minerwa satışa çıktı. Bu ürünle iF Design Award 2018, Design Turkey 2018 ve 2019 Red Dot Awards gibi önemli tasarım ödüllerini aldık” dedi.

Warmhaus Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ve yazılımı yapılan, akıllı oda termostatı RecoWA hakkında da bilgi veren M. Kağan Turan, “RecoWa cep telefonu üzerinden her yerden kontrol edilebiliyor. RecoWa ile çoklu ve farklı kullanıcılar aynı zamanda uygulamayı çalıştırabiliyor. İstenilen zamanda istenilen sıcaklıklar ayarlanabiliyor. RecoWa’nın tüketicilere sunduğu diğer bir kullanım kolaylığı ise mobil uygulamada ve termostat ekranında kombi hata durumlarını anında göstermesi” diye konuştu. İlerleyen süreçte RecoWa’nın özelliklerini daha da geliştirerek arıza gibi konularda cihazın yetkili servise sinyal göndermesini sağlayacaklarını belirten Kağan Turan, Warmhaus olarak ısıtma alanında radyatör, kazan ve kombi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm ürünleri portföylerinde bulundurduklarını, ayrıca orta vadede yeni inovatif ürünlerin, kombi içindeki komponentlerin üretimi üzerinde de çalıştıklarını bildirdi.