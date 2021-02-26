Warmhaus, 42-45 kW kapasitede kombi üretimine başlıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Kombi ve kazan kategorilerinde 2020’de yüzde 63 büyüdüklerini anlatan Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, bu yıl kombi tarafında 42-45 kW kapasitede kombi üretimine başlayacaklarını duyurdu. Ayrıca ürün gamına şofbenin de ekleneceğini belirten Kağan Turan, “Kombi fabrikamızda test cihazı yatırımı yapıyoruz. İki fazda gerçekleşecek yatırım sonucunda yılsonunda yüzde 50 kapasite artışına ulaşacağız. Ürün gamımıza eklenen yeni ürünler ve aramıza katılacak yeni bayilerimiz ile yurtiçinde pazar payımızı yüzde 7’ye çıkartacağız. Yurtdışında ise globalleşme stratejimiz kapsamında yeni pazarlara da girerek bu yılın sonunda kombi ihracatı yaptığımız ülke sayısını 30’a çıkararak adetsel bazda yüzde 50 büyüme hedefliyoruz” dedi. Geçen yıl 540 milyon lira ciro elde ettiklerini hatırlatan Turan, bu yıl ciro bazında yüzde 80 büyüme hedeflediklerini kaydetti. Yılda 150 bin adet kombi ve kazan üretim kapasitesine sahip cihaz fabrikasında yüzde 100 yerli sermaye ile üretim yaptıklarına dikkat çeken Kağan Turan, “Daha düşük gaz ve elektrik tüketen, sürekli verimlilik sağlayan yoğuşmalı kombi ürünlerimiz içerisinde 24, 28 ve 33 kw kapasitede kombilerimiz bulunuyor. Kazan ve kombi fabrikamızda ürettiğimiz bugüne kadar 20 farklı tip ve kapasitede cihazı tüketiciler ile buluşturduk” diye konuştu.

SAP ile tüm süreçleri tek bir sisteme bağladı

Pandemiye rağmen geçen yıl planlanan yatırımları ve çalışmalarını durdurmadıklarını ve hedefledikleri büyümenin 2 katına ulaşarak yüzde 58’lik bir büyüme yakaladıklarını vurgulayan Kağan Turan, en önemli yatırımlarının ise dijital dönüşüm üzerine olduğuna işaret etti. Turan, “SAP Dijital Dönüşüm Projesi’ni başlattık. Bu yıl Ocak ayı itibari ile proje hayata geçirildi. Tüm iş süreçlerimizi uçtan uca tek bir sisteme taşıyor olacağız. Üretimden ürünün müşteriye teslimatına teslimattan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri entegre ederek verimliliğimizi artırmayı, ürün ve hizmet kalitemizi daha da artırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye getirmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Yeni pazarlarla kombi ihracatını artıracak

Kombi ihracatının satış ve ciro içindeki payının yüzde 25 olduğunu dile getiren Turan, geçen yıl yapılan cihaz ihracatının Euro bazında yüzde 32 arttığını belirtti. Kağan Turan, bu yıl yeni hedef pazarların da eklenmesi ile adetsel bazda yüzde 50’ye yakın artış yakalamayı hedeflediklerini, İngiltere ve İrlanda pazarına çok önem verdiklerini, İspanya’da da önemli bir pazar payı elde ettiklerini ifade etti. Arjantin’in de büyüme hedeflenen pazarlar arasında yer aldığına işaret eden Turan, “Avrupa ve Balkan pazarlarının yanı sıra Özbekistan gibi ülkelerin de yer aldığı Avrasya pazarını da hedeflemekteyiz” açıklamasını yaptı.

Global üreticilerle teknoloji ve tasarımda yarışıyor

Tüm bu gelişmelerin altında Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya yapılan yatırımın yer aldığının altını çizen Kağan Turan, marka olarak stratejilerini inovatif ürünler geliştirme üzerine kurguladıklarını, yüksek katma değerli yeni ürünlerin yaratılması için çalıştıklarını bildirdi. Kağan Turan şunları söyledi, “Global üreticiler ile rekabet için her zaman teknoloji ve tasarım odaklıyız. Kombi üretiminde Warmhaus markası olarak bu kapsam da pek çok ilki de gerçekleştirdik. Kombinin farklı gaz kalitesi ve alev miktarlarında tasarruflu şekilde çalışmasını sağlayan Türkiye’nin ilk Gaz Adaptif Sistemli kombisini ve tasarımı ve yazılımı tamamen Warmhaus Ar-Ge ekibine ait olan kendi sınıfında dünyanın en küçük kombisi MinerWa’yı bunlara örnek olarak belirtebilirim. En son dijitalleşme yolunda yaptığımız çalışmalara Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)’den proje esaslı destek aldık. Yeni fikirlerimizi oluştururken tüketicilerin ve yeni nesil tüketim alışkanlıklarına uygun ürünler üreterek, tüketiciye optimum faydayı sağlamak için çalışıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 50’si milli. Hedefimiz bu oranı daha da artırmak. Orta vadede kombi içindeki komponentlerin üretimi üzerinde çalıştığımız projeler arasında aldığını da belirtebilirim.”

MinerWa dünyanın en küçük kombisi oldu

Kağan Turan, en son piyasaya sundukları kendi kapasitesinde dünyanın en küçük kombisi MinerWa ve kombiyi uzaktan kontrol etme olanağı sunan akıllı oda termostatı RecoWA ile ilgili de bilgi verdi. Turan şöyle konuştu: “MinerWa 260*379*595 mm ölçüsü ve 0,058 metreküp hacmi ile kendi sınıfının en küçük ve hafif kombisi olması özelliğini taşıyor. Ayrıca MinerWa dokunmatik ön cam paneli ile de ayrışan bir özelliğe sahip. Türkiye’de ilk defa bizim ürettiğimiz Gaz Adaptif özelliğine sahip olmasıyla da verim sağlamasının yanı sıra kombinin güvenli ve emniyetli çalışmasını sağlıyor. Sıcak su kullanım kapasitesi de yüksek. Warmhaus Ar-Ge ekibinin çalışmaları sonucunda üretilen MinerWa; 4 tasarım ödülü ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerini art arda kazanan tek kombidir. RecoWa ise uzaktan kumanda ve uygulama üzerinden cep telefonu ile kontrol gibi teknolojileri içinde barındıran ürünümüz. ‘Haftalık’, ‘ekonomi’, ‘kış ’, ‘dışarıdayım’ ve ‘yaz’ olmak üzere beş farklı mod seçeneği sunarak tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırıyor.”