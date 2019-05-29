Warmhaus, akıllı teknolojilerle buluşturuyor

29 Mayıs 2019

Pazarda farklılaşmak için akıllı teknolojileri tüketici ve iş ortakları ile buluşturduklarını söyleyen Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, teknolojiden faydalanarak hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla mobil cihazlar için Warmhaus Tüketici, Warmhaus Partner ve Warmhaus Servis uygulamalarını geliştirdiklerini kaydetti.

Turan, “Warmhaus Tüketici ile tüketiciler ilk çalıştırma, bakım, arıza servis talepleri, yedek parça ve işçilik fiyatları, şikayet ve memnuniyet bildirimleri, self servis uygulaması ile basit arıza çözümlerine ulaşabiliyor” dedi.

Evlerdeki bir ürün için servisin Warmhaus tüketici uygulamasıyla çağrılabildiğini ifade eden M. Kağan Turan, “Bugün itibarıyla yüzde 40 oranında müşterilerimiz bu sistem aracılığı ile çağrıda bulunuyor. 2020’de bu oranı yüzde 100’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalardan biri olan Warmhaus Servis, yetkili servislerimizin telefonlarına yükledikleri bir uygulama. Warmhaus Tüketici ile bağlantılı olarak çalışıyor” dedi.

Tüketici uygulamasını kullanan müşterilerinin, servis talebi girdiğinde, o bölgedeki yetkili servisin telefonuna bildirim düştüğü bilgisini veren Turan, “Uygulama sayesinde tüketicimiz kolayca telefonundan servis çağırırken, yetkili servisimiz ise tüketicinin iletişim bilgilerine telefonu üzerinden erişebiliyor ve talebin geldiği bölgede ise hızla müdahale edebiliyor. Warmhaus olarak bu uygulamaların da etkisiyle, müşterilerimize 24 saatte müdahale garantisi veriyoruz” diye konuştu.

“İş ortaklarımıza da kazandırıyoruz”

Warmhaus Partner’in ise bayilerinin puan ve kampanyalarından yararlanabilmesi için geliştirilen bir iş ortakları uygulaması olduğunu belirten M. Kağan Turan, “İş ortaklarımız devreye aldıkları her kombi için puan kazanıyor ve bu puanlar ile altın kazanma şansı elde ediyor; özel kampanya ve tekliflerden faydalanabiliyor” dedi. Dijital dönüşümde en önemli yatırımlarını bu yılın başında gerçekleştirdiklerini kaydeden Kağan Turan, ERP SAP sistemine geçiş ile üretimden son kullanıcıya kadar olan süreci büyük veri analizi ile daha verimli hale getirdiklerini söyledi.

Yıllık 2 milyon 700 bin metretül panel radyatör ve 150 bin adet kombi ve kazan üretim kapasitesi ile hizmet verdiklerini kaydeden Turan, “Panel radyatör tesisi kapasite açısından Türkiye’de 4üncü, küresel ölçekte ise 10’uncu sırada yer alıyor. 35 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 2018’de kombi satışlarını adet bazında iç pazarda yüzde 65, dış pazarda ise yüzde 153 artırdık. Yurt dışında 18 ülkeye Warmhaus markalı kombi ihracatı yaptık” dedi.

Turan, bugün itibarıyla yaklaşık 400 bayi ve alt bayinin yanı sıra 120 yetkili servis ile hizmet verdiklerini belirtti.