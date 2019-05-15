Warmhaus, Red Dot Design Awards’ta ödüle layık görüldü

15 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Warmhaus, tasarımı ve yazılımı tamamen kendisine ait olan, dünyanın en küçük kombisi Minerwa ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olarak kabul gören Red Dot Awards’ta tasarım ödülünü kazandı. Warmahus’un en küçük kombisi Minerwa, böylelikle iF Design Award 2018 ve Design Turkey 2018 ödüllerinden sonra üçüncü tasarım ödülünü de almış oldu.

Kazandıkları ödüle ilişkin konuşan Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından birinden ödül almaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Turan, “Ar-Ge’si, dizaynı ve yazılımı tamamen Türk mühendislerine ait olan dünyanın en küçük ve en hafif kombisiyle dünyanın en saygın ödüllerinden birini kazanmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ödülümüzü temmuz ayında Almanya’nın Essen kentinde yapılacak törende alacağız” dedi.

59 ülkeden tasarımlar değerlendirildi

Üst düzey tasarımcılardan, profesörlerden ve gazetecilerinden oluşan Red Dot jüri üyeleri, 59 ülkeden gelen başvuruları en ince ayrıntısına kadar değerlendirerek oyladı. 1955’ten bu yana kesintisiz olarak her yıl verilen ödüller, tüketicilerin satın alım süreçlerinde de çok önemli bir rol oynuyor.

Hem alan hem fatura tasarrufu sağlıyor

Dünyanın en küçük kombisi Minerwa, siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleriyle estetik görünümünün yanı sıra Türkiye’de ilk defa Warmhaus’un ürettiği gaz adaptif özelliğiyle de ideal hava gaz oranını ayarlayarak sürekli yüksek verim sağlıyor. Avrupa Birliği ErP direktifine tam uyumlu olan Minerwa; gaz ve elektrik enerjisinden tasarruf sağlarken, tüm iç yüzeyinde kullanılan 10 mm kalınlığındaki özel izolasyon malzemesi sayesinde ses kirliliğini de önlüyor. A sınıfı enerji etiketine sahip olan ürün, özel tasarımlı ve yüksek kapasiteli eşanjörü sayesinde aynı anda çift musluktan dakikada toplam 14,5 litreye kadar sıcak su veriyor.

Yüzde 100 yerli sermayeli şirket

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yeni pazarlar ve yeni ürünler ile büyümeyi sürdüreceklerini ifade eden Turan, “Bireysel ısıtma alanında kombi ürünlerimiz son iki yıllık süreçte bize hedeflediğimiz büyümeyi sağladı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğümüz duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ise merkezi ısıtma alanında bize yeni büyüme alanları sağlayacak. Müşterilerine kaliteli ve doğru ürünlerle hizmet veren, yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.