Wask, TechOne’dan 1,2 milyon TL yatırım aldı

08 Eylül 2020

Wask, TechOne’dan 8 milyon TL değerleme ile 1.2 milyon TL yatırım aldığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli yazılımı ile Google, Facebook, Youtube ve Instagram gibi farklı platformlardaki reklamların tek bir yerden yönetilmesini sağlayan Wask, yapay zeka destekli Hedef Kitle Oluşturma, OtoPilot, Zamanlayıcı, Performans Karşılaştırma ve A/B Test gibi özellikleri sayesinde, çok daha akıllı bir reklam yönetim platformu sunuyor. 92 ülkeden 7 bin 500’den fazla kullanıcıya ulaşan Wask, dijital reklam maliyetlerini yüzde 70 düşürmeyi ve müşteri kazanımını 2 kat artırmayı vaat ediyor.

“Dünyanın en iyi dijital reklam yönetimi platformu olmayı hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wask kurucusu Ercan Pilcioğlu, “Dijital reklam veren kullanıcı sayısı her yıl hızla artıyor ancak farklı reklam mecralarında reklam verebilmek ve bu reklamları efektif şekilde yönetebilmek gerçekten çok zor. Wask olarak profesyonel olmayan kullanıcıların da reklamlarını çok daha kolay ve akıllı bir şekilde yönetebilmesini sağlıyoruz. Kısa sürede ulaşmış olduğumuz kullanıcı sayısı ise bize pazardaki ihtiyacın hacmini kanıtlar nitelikte. Almış olduğumuz bu yatırım ile dünyanın bu alandaki en önemli girişimlerinden biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.