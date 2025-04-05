Watches and Wonders 2025: Lüks saat dünyasının devleri Cenevre’de buluştu

Günay DEMİRBAĞ / CENEVRE

60 saat firmasının katılımıyla 7 Nisan’a kadar sürecek olan fuar, dünya saat basınını, profesyonellerini ağırlarken son üç gününde de halk için kapılarını açacak. Saat endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan etkinlik, lüks saat dünyasının sınırlarını zorlayan ve teknolojik üstünlüğü ön plana çıkaran dikkat çekici modellerle saat severleri ağırlıyor.

ZENITH, G.F.J. ile 160. yıldönümü için efsanevi Calibre 135’i yeniden yorumladı

Saat dünyasında mükemmelliğiyle tanınan ZENITH, 160. yılına özel olarak G.F.J. modelini tanıttı. Bu özel saat, markanın kurucusu Georges Favre-Jacot’a bir övgü niteliğinde ve 1950’lerin efsanevi Calibre 135’inin modern bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. ZENITH’in 160 yıllık saatçilik mükemmeliyetini kutlamak amacıyla geliştirdiği G.F.J., hem geçmişin zarafetini hem de günümüz teknolojisini bir araya getiriyor.

1865 yılında Georges Favre-Jacot tarafından kurulan ZENITH’in amacı, “mükemmel saati” yaratarak en ince, en doğru ve en güvenilir zaman ölçeri olmak. ZENITH, bu mükemmellik arayışını markanın hedeflerini de simgeliyor.

ZENITH’in tarihindeki en prestijli başarılarından biri, 1949-1962 yılları arasında üretilen Calibre 135, günümüze dek 2.333 saatçilik ödülü kazanarak sadece markanın değil saatçilik dünyasının da en başarılı serilerinden birini oluşturdu.

Calibre 135’in efsanesini yeni G.F.J. modelinde tekrar hayata geçiren marka, modern yorumunda günümüz teknolojisini ve malzemelerini kullanarak, saatin doğruluğunu daha da artırdı. Aynı zamanda COSC sertifikalı doğruluğa sahip, günde sadece +/- 2 saniye sapma ile çalışıyor ve 72 saatlik bir güç rezervi sunuyor. 39 mm'lik ince ve zarif platinyum kasa, zamanın ruhunu yansıtan keskin hatlar ve ustaca işlenmiş yüzeylerle donatılmış. Kasanın üzerine yerleştirilen mavi kadran, ZENITH'in gökyüzüne olan bağını simgeliyor. Kadran, derin mavi lapis lazuli ile zenginleştirilmiş ve her biri benzersiz olan altın rengi pirit tanecikleriyle yıldızlı bir gökyüzünü andırıyor.

ZENITH, G.F.J. modelini yalnızca 160 adetle sınırlı olarak üretti. Deri kayış seçenekleri arasında, koyu mavi timsah derisi, siyah dana derisi ve mavi "Saffiano" dana derisi yer alıyor. Ayrıca, isteğe bağlı olarak yedi sıralı bir platinyum bilezik de sunuluyor. Bilezikte, saatin köşe taşlarından biri olan “brick” desenine yer veriliyor.

Zamanda sanatsal yolculuk

Alman saat markası A. Lange & Söhne, bu yılki fuara Minute Repeater Perpetuel ile damgasını vuran markalardan biri oldu. Model, saatçiliğin en zorlu komplikasyonlarından ikisini birleştiriyor: dakika tekrarlayıcı ve sonsuz takvim. 950 platin kasasında sınırlı sayıda üretilen saat, 9 saat yönünde haftanın günlerini ve 24 saatlik zaman dilimlerini, 3 saat yönünde ise ay ve artık yıl göstergelerini içeriyor. Ayrıca, 6 saat yönündeki ay fazı göstergesinde, 750 altın ve 100 elle işlenmiş yıldız detayları bulunuyor. Sadece 50 adetle sınırlı olan bu model, koleksiyoncuların radarına girdi.

Grand Seiko: Mükemmeliyetin yeni tanımı

Grand Seiko, yeni geliştirdiği Spring Drive 9RB2 kalibre mekanizması ile ±15 saniye/yıl doğruluğunu elde etti. Bu başarı, markanın yeni terimiyle “Ultra Fine Adjustment” olarak tanımlanıyor ve saat dünyasında devrim niteliği taşıyor. Ultra-Fine Accuracy Caliber 9RB2 iki farklı tasarım ile tanıtıldı. SLGB001 platin modeli 80 adet limitli olarak üretildi. SLGB003’ü ise parlatılmış titanyum kasası ile sunuluyor.

Patek Philippe, Calatrava Pilot Travel Time modelini yeni tasarımıyla sunuyor

Patek Philippe, Calatrava Pilot Travel Time koleksiyonunu beyaz altın kasada ve fildişi lake kadranla yeniden sunuyor. İlk kez 2015 yılında piyasaya sürülen bu model, başlangıçta tartışmalara yol açsa da zamanla Patek Philippe tutkunlarının ilgisini çekmeye devam etti.

42 mm beyaz altın kasaya sahip model, otomatik mekanizmasıyla çalışıyor ve iskeletleştirilmiş ikinci saat ibresiyle yerel saat göstergesi sunuyor. Saatin 9 ve 3 konumlarında gece/gündüz açıklıkları yer alırken, 6 konumunda tarih penceresi bulunuyor.

İkonik model yeniden şekillendi

Fransız saat markası Cartier, ikonik Tank koleksiyonuna bu yıl yeni bir soluk getirdi. Tank ailesinde 20 yıl sonra yapılan değişikliğin dijital yorumu olan Tank à Guichets modelini tanıttı. 1928’de ilk kez piyasaya sürülen bu model, saat dilimlerini dijital göstergelerle sunarak devrim yaratmıştı. 2025 için yeniden hayata geçirilen model, platin kasasında saat ve dakika göstergelerini 10 ve 4 saat yönlerine konumlandırarak şıklık ve teknolojiyi birleştiriyor. Yalnızca 200 adetle sınırlı olan saat, Cartier’in modern saatçilik anlayışını ve geçmişine olan bağlılığını da gözler önüne seriyor.

Performans ve zarafet bir araya geliyor

Chopard, lüks spor saatleri koleksiyonuna yeni bir model ekledi: Alpine Eagle 41 XP CS. Parlak platin 8 mm kalınlığında kasaya sahip. Zarif ve ince tasarımıyla dikkat çeken XP, Chopard’ın Poinçon de Genève standartlarına göre üretildi.100 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor ve 65 saatlik güç rezervi sunan Caliber 96.42-L mekanizmasıyla donatıldı. Göz alıcı bu model, zarafetin yanı sıra performans arayan saat tutkunları için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Zamanı sanatla birleştiren yenilikler

Jaeger-LeCoultre, fuarda en ikonik modeli Reverso’nun yıl dönümünü kutlarken, markanın teknoloji ve işçilikteki mükemmeliyetini sergileyen yeni saatlerini tanıttı. Hybris Artistica Calibre 179 modeli, elde kurmalı çok eksenli tourbillon mekanizmasıyla dikkat çekerken, eski Pers zanaatlarından ilham alarak el boyaması mine süslemeleriyle de zarafetini artırıyor. Sınırlı üretilen model, mekanik saatçiliğin zirveye ulaşan bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Mikro-mühendisliğin zirvesi

Bulgari, saatçilikteki ince işçilik ve mikro mühendislik alanındaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Octo Finissimo Ultra Tourbillon modeli, dünyadaki en ince tourbillon saati olarak 1.85 mm kalınlığıyla dikkat çekiyor. Bulgari, bu saati tasarlarken metalden mümkün olduğunca fazla maddeyi keserek iskelet bir yapı oluşturmuş ve böylece saati ultra ince hale getirmiş. Yeni model, zarafet, dayanıklılık ve hafiflik arasında mükemmel bir denge sağlıyor.

IWC: Performans ve dayanıklılık

IWC, Pilot koleksiyonuna eklediği yeni model Pilot’s Watch Performance Chronograph Perpetual Calendar Digital Date-Month ile dikkat çekti. Mekanik Pellaton otomatik kurma sistemi, saat 6 konumunda yer alan flying minute tourbillon ve SPRIN-g PROTECT® darbe emme sistemiyle teknolojiyi bir araya getiriyor. Şeffaf safir cam kasa arkasıyla iç mekanizma da gözler önüne seriliyor. Sadece 100 adetle sınırlı olarak üretildi.