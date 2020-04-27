Wattozz Holdings, Nasdaq borsasında listelenecek

Albayraklar Savunma AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ABD basınında geniş yer bulan ortaklık iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uluslararası finans medya kuruluşlarında da iş birliğinin sonuca bağlandığı ve imzaların atıldığı haberlerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wattozz Holdings Inc. Üst Yöneticisi (CEO) Benjamin Ballout, şirketin Nasdaq borsasında listeleneceği için heyecanlı olduklarını belirtti.

Wattozz silahı için yaptırdıkları resmi değerleme raporunun 1 milyar doların üzerinde bir rakama tekabül ettiğini kaydeden Ballout, Kablosuz Elektroşok Silahı Wattozz’un uluslararası polis teşkilatlarının yanı sıra Amerikan polis teşkilatlarının da gündeminde olduğunu aktardı.

Ballout, biriken yüklü siparişlerin karşılanabilmesi için Türkiye ve ABD’de iki adet fabrika kurulacağını ve fabrikalar için uygun yer arayışında olduklarını bildirdi.

Albayraklar Grup Holding CEO’su Sertan Ayçiçek ise Apple ve Tesla gibi dünya devlerinin yer aldığı Amerikan Nasdaq teknoloji borsasında yer alacak olmalarından dolayı heyecan duyduklarını, rakipleri Taser silahının da aynı borsada işlem gördüğünü ve bu durumda karşılıklı rekabetin çekişmeli olacağından hiç şüphesinin olmadığını kaydetti.

Ortaklığın yapısına da değinen Ayçiçek, ABD’de kuruluş işlemleri tamamlanan Wattozz Holdings Inc. şirketinin yüzde 49 hissesinin Türk tarafının olduğunu bunun yanı sıra Albayraklar Savunma şirketinin ise yüzde 80 hissesinin de yine Türk tarafına ait olduğunu belirtti.

Ayçiçek, genişlemenin sadece ABD ile sınırlı kalmayacağını Albayraklar Savunma firmasını dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri haline getirmeye kararlı olduklarını vurguladı.