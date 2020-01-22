WD Grup Otel Mobilyaları 2020’de 12 milyon dolarlık ciro hedefliyor

22 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Dış ticaret firması olarak 2012 yılında kurulan Watan Design, ardından fason yaptırdığı imalat ile proje taahhüt hizmetine başladı. Firma, 2 milyon dolarlık fabrika yatırımı ile üretimi kendi bünyesine alarak 2019 itibari ile anahtar teslim proje yapmaya başladı. Bugün, hizmetinin yüzde 90’ını otel projelerine kanalize eden grup, tamamen yurtdışına çalışıyor. Watan Design markası ile Ortadoğu, Afrika ve Körfez ülkelerine yoğun çalışan grubun hedefi Avrupa’ya açılmak. Projelerinin yüzde 75’ini Suudi Arabistan’daki otel yatırımlarının oluşturduğunu anlatan WD Grup Otel Mobilyaları AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Güner Düzel, ayrıca Katar, Kuveyt, Dubai, Ürdün, Bahreyn, Filistin’de de projelerinin bulunduğunu söyledi. Üç, dört ve beş yıldızlı oteller, konferans salonları, hastane ve üniversite projelerinin mobilyalarını imal ettiklerini belirten Düzel, ürünlerin tasarımından üretim ve montajına kadar tamamını kendi ekipleriyle gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ortadoğu ve Körfez ülkeleri pazarlarının değerlendiren Düzel, “Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile zaten siyasi sorunlar yaşıyoruz. Hassas bir noktadayız. Müşteri her an Çin veya İtalya’ya yönelebiliyor. Türk şirket olarak fiyattaki en büyük rakibimiz Çin, kalitede de İtalya. Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin bizi tercih etmelerinin başlıca sebepler; konum olarak yakın ve Müslüman bir ülke olmamız” şeklinde konuştu. Aynı anda altı proje yürütme kapasitelerinin bulunduğunu kaydeden Düzel, 9 bin 500 metrekare kapalı alanda 100 kişilik istihdam ile üretim gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Yunus Güner Düzel, bunun 35’inin yurtdışı ekiplerinin, 12’sinin de tasarım merkezi ekibinin oluşturduğunu söyledi. Düzel, 2021 yılında 15 ila 20 bin metrekarelik bir alanda kendi fabrikalarını inşa etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan, lüks ev mobilyaları alanına da giriş yaptıklarını aktaran Düzel, önümüzdeki iki yılda yeni fabrika yatırımıyla bu alandaki faaliyetlerini de artırmak istediklerini açıkladı. 2019 yılında 8 milyon dolarlık ciro ile kapatmaya hazırlandıklarının da bilgisini veren Düzel, 2020 yılı için de 12 milyon dolarlık ciro hedefledikleri sözlerine ekledi.

Markasını koruma altına aldı ama taklitleri çoğalıyor

Sektörlerinde proje taahhüt tasarım ve Ar-Ge ile öne çıktıklarının altını çizen Yunus Güner Düzel, tasarım merkezi olmak için başvurularını tamamladıklarının da bilgisini verdi. Düzel, öte yandan İSO kalite belgeleri ve Turquality için de başvurularını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Markamızı Suudi Arabistan, Dubai ve Katar’da koruma altına aldık. Ancak yeterli çözüm olmadı. Suudi Arabistan’da taklitlerimiz çıkmaya başladı. Hedefimizde yurtdışında da yapılanmaya gitmek var. Ancak bunu Türk markamız ile sürdüreceğiz” dedi. Yunus Güner Dizel, yurtiçi otel projelerinde de yer almak istediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtiçinde otel yatırımcıları yatırım bütçelerini inşaata harcayıp, mobilya yatırımlarını takas ticareti üzerinden yapmak istiyor. Ancak biz buna sıcak bakmıyoruz. Aslında yurtiçinde çalışmakta olduğumuz otel projeleri var; ancak onlar da yine yabancı yatırımcı.”