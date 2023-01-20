Web3 eğitimi için başvurular dünya çapında 80 bini aştı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Binance Charity Lideri Helen Hai, “Web3 eğitim projelerimiz daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ilgi çekerek insanların blokzincir, merkeziyetsiz finans, NFT’ler, kodlama ve daha nice konulara karşı olan iştahını gözler önüne seriyor. Dahası, bize ilgi gösteren insanlar inanılmaz bir çeşitlilik yelpazesine sahip. Oranlara baktığımızda oldukça fazla kadının ilgisi ile karşılaşıyoruz ki bu durum beni özellikle heyecanlandıran detaylar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sırada bekleyen başka birçok eğitim inisiyatifi ve bir o kadar muhteşem ortaklar ile daha kapsayıcı bir Web3 dünyası oluşturmak için hiç olmadığımız kadar heyecanlıyız” diye konuştu.

Binance Charity, önde gelen akademik eğitim kurumları ile çeşitli iş birliklerine imza attı. Bu kapsamda savaş nedeniyle işlerini kaybeden Doğu Ukraynalıların yeniden eğitim alıp Batı Ukrayna’daki iş piyasasına dahil olabilmesi amacıyla Dijital Dönüşüm Bakanlığı ortaklığında tasarlanan Binance Charity Burs Programı inisiyatifi 2022’de Haziran ayında IT Generation tarafından başlatıldı. Frankfurt Blockchain okulunun iş birliği ile ekosistemdeki cinsiyet dengesini sağlamaya ve yeteneği çeşitlendirmeye yönelik olarak 2 bini kadınlara ayrılmak üzere 10 bin kişi için düzenlenen mesleki eğitimler de gerçekleştirilen projeler arasında yer alıyor.

Simplon iş birliği ile 10 bin kişiye eğitim

Fransa’da ise Binance Charity’nin Simplon ile yaptığı iş birliği kapsamında; artan işsizlik oranı ile zorluk çeken topluluklar arasından 10 bin kişiye, büyüyen blokzincir endüstrisi hakkında bilgiler verilmesi ve bu alana giriş yapmak adına fırsatlar sunulması hedefleniyor. Söz konusu eğitimlere katılan Simplon öğrencisi Terry Genly, “Gördüklerimiz oldukça ilgi çekici. Kripto paraların dünyası hakkında daha önceden de biraz bilgim vardı ancak bu defa blokzincir teknolojisi hakkında gerçekten çok fazla şey öğrenme şansım oldu. Bu teknoloji ile bu kadar fazla şey yapılabildiğini bilmiyordum. Daha fazlasını öğrenmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Nijerya’da 50 bin gence ulaşıldı

Ayrıca Binance Charity, Brezilya ve Güney Afrika’da Women in Tech ile birlikte çalışarak kırsal kesimlerden 2 bin 800 kadına mesleki eğitim sağlayarak geleceğin yatırımcılarını eğitmeyi ve onlara iş olanakları sunmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra, Nijerya’daki UTIVA ile de işbirliği yapan kurum, bu kapsamda 50 bin gence blokzincir ve Web3 konusunda eğitimler verdi. Bir yıl süren yoğun beceri eğitimi programları ile de 1.000 Afrika vatandaşına burs sağlayarak iş olanaklarını geliştirmeyi hedefliyor.

Bu, Binance Charity için sadece ilk adım

Binance Charity’nin eğitimleri kapsamında düzenlenen kurslar çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçekleştiriliyor. Kursların süreleri ise kısa tanıtım derslerinden 12 aylık müfredatlara kadar geniş bir zaman dilimini kapsayabiliyor. Eğitimlerin içeriğini de blokzincir uygulamaları, kodlama, kripto paralar, merkeziyetsizleşme, NFT, Meta Evrenler, Fan Token ve Alım Satım gibi farklı konu başlıkları oluşturuyor. Binance Charity, bugüne kadar imza attığı iş birlikleri ve düzenlediği eğitimleri “ilk adımı” olarak nitelendiriyor, kurum gelecek yıllarda hayata geçireceği projelerle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.