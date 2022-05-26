WeBee CEO’su Zan: Otelcilerin oda dışı gelirlerini yüzde 25 artıyoruz

Tamamen Türk girişimciler tarafından geliştirilen WeBee, sunduğu hizmetlerle otellere oda dışı gelirlerini yüzde 25 oranında artırma imkanı sunuyor.

2017 yılında hayata geçirdikleri WeBee’nin 360 derece hizmet sunan bir misafir etkileşim platformu olduğunu anlatan WeBee CEO’su Dr. Özgür Zan, platform sayesinde otel misafirlerinin sadece akıllı telefonlarını kullanarak, konakladıkları tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabildiğini aktardı. Misafirlerin tüm istek, rezervasyon ve oda içi taleplerini dijital olarak mobil telefonlarından yapabildiğini kaydeden Zan, “Ayrıca otelcilere iyileştirilmiş misafir deneyimi ve iletişiminden çok daha fazlasını sunuyoruz. Bizi kullanan otelcilerin oda dışı gelirlerini yüzde 25 oranında artıyoruz. Yatırım sonrası çok yüksek bir geri dönüş sunuyoruz müşteri otellerimize. Bu sayede bizim platformumuza yaptıkları yatırımların 30 ila 80 katını otelcilere kazandırıyoruz. Şu anda Y kuşağının yüzde 83’ü artık daha kişiselleştirilmiş hizmet almak için dijital adımlarının izlenmesinden memnun. Bizim platformumuzla otelciler misafirlerine doğru data ile uygun ve kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünlerini tek bir tık ile sunabiliyor ve kendine akan gelir kaynakları yaratabiliyor.” açıklamasını yaptı.

12 farklı dil desteği ile hizmet veriyor

Costa Rica’dan Hint Okyanusu’na uzanan 23 farklı ülkede 220’den fazla otelde 12 dil desteği ile hizmet verdiklerini söyleyen Özgür Zan, Dubai'de yeni bir yapılanmaya giderek, yerel bir uzman firma ile de iş ortaklığı yaptıklarını bildirdi.

Bölgede istihdam ettikleri satış müdürleriyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri öncelikli olmak üzere Körfez Bölgesi’nde de pazar payını artırmaya başladıklarını anlatan Zan, “Maldivlerde pazar payımızı ikiye katladık. Dünya Turizm Örgütü gibi kurumlardan uluslararası kazanarak Türkiye’yi uluslararası platformda temsil ettik. Türkiye’de pazar lideriyiz. World Travel Forum Lucerne’nin Türkiye’deki iki partnerinden biriyiz.” diye konuştu.

“Üçüncü yatırım turuna çıktık”

Pazarda büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Zan, “Pazarda otellerin yüzde 70’i hala dijitalleşme adımını atmamış. Yeni ürünlerimizle birlikte toplamda 1 milyonun üzerinde konaklama tesisine hitap edeceğiz. WeBee olarak 670 bine ulaşabiliyoruz ve 5 yıl içinde de 22 bin 500 otele hizmet vermeyi hedefliyoruz. WeBee, 2028 yılına kadar şirket değerini 250 milyon doların üstüne çıkaracak. Şu anda üçüncü yatırım turuna çıktık. Bu sayede şirket merkezini İngiltere’ye taşıyacağız. Avrupa’da satış yapılanması oluşturmak için çalışıyoruz. Ürünümüze yapay zeka destekli misafir etkileşim özelliği ekliyoruz. Düzenli aylık gelirin, bu yıl sonuna kadar minimum 4 katına çıkmasını öngörüyoruz.” dedi.