Webhelp, OneLink'i satın alıyor

B2C ve B2B iş modellerinde müşteri deneyimi çözümleri sağlayıcısı Webhelp, ABD, Avrupa ve Latin ABD genelinde yer alan lider markalara destek sağlayan ve dijitalleştirilmiş CX, BPO ve teknoloji hizmetlerinde yenilikçi bir yaklaşım sergileyen OneLink’i satın alma hazırlıkları yaptığını duyurdu.

Paylaşımlı mobilite, e-ticaret, fintech, fitness tech ve ödeme uygulamaları gibi alanlarda yer alan teknoloji markalarından oluşan müşteri porföyüne sahip OneLink ile yapılacak anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı. Resmi satın alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Webhelp, 55 ülkede 190 lokasyonda ve 90.000'in üzerinde çalışanla hizmet verecek ve 2,4 milyar ABD Dolarını aşan gelire sahip olacak.

Duha: İnovatif müşteri deneyimi yaşatacağız

Webhelp’in kurucu ortağı ve CEO’su Olivier Duha satın alma sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Webhelp ve OneLink olarak benzer bir kültüre ve yenilikçi bir bakış açısına sahibiz. Aynı zamanda bizler, iş ortaklarımızı dijital dünyada müşteri odaklı kuruluşlar olarak konumlandırıyor, onların marka sadakati oluşturmalarına ve gelir yaratmalarına yardımcı olan deneyimler yaşatıyoruz. Değerlerimizin birleşimiyle, iş ortaklarımıza ek lokasyonlarımıza erişim ve geniş çaplı müşteri hizmetleri desteği sağlamanın yanı sıra dijital ve teknoloji odaklı, inovatif bir müşteri deneyimi yaşatacağız.”

Son 5 yılda 13 satın alma

Webhelp, hem organik büyümeyle hem de son beş yılda yaptığı 13 satın almayla, küresel ayak izini ve hizmet portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket, kısa süre önce de şu an Webhelp Peru olan Dynamicall’ı satın alarak LatAm ve Avrupa pazarındaki faaliyet alanını genişletmişti. OneLink’in Webhelp bünyesine katılmasıyla birlikte, özellikle Latin Amerika’da ciddi bir büyüme yakalandı. OneLink, gelecek nesil teknoloji çözümleri için güçlü bir yapılanma sağlamanın yanı sıra ABD pazarı için en cazip hizmet merkezlerinden biri olarak konumlanacak.

Webhelp-OneLink anlaşmasının anahtarı, tamamlayıcı bir çözüm portföyü ve müşterilerin başarısını artırmayı ve işlerine insani bir dokunuş katmayı amaçlayan bakış açısıydı. Her iki şirket de tüketici teknolojisi, endüstriyel, e-ticaret, sağlık ve finans gibi zorlu sektörlerdeki müşteriler için katma değer sağlamaya çalışan, yaratıcı ve tutkulu ekiplerden oluşan bir kültüre sahip. Her geçen gün biraz daha dijitalleşen dünyada, iki kurum da insanları ve teknolojiyi bir araya getirerek yarattığı kusursuz müşteri deneyimlerinin olumlu etkilerinden yararlanma konusunda oldukça heyecanlı. Ayrıca her iki şirket de hala kurucuları tarafından yönetiliyor ve global olarak büyüme konusunda aynı vizyonu taşıyor.

"Gerçek bir etki yaratma fırsatımız olacak"

OneLink BPO’nun CEO’su ve kurucu ortağı Eduardo Salazar'ın satın almayla ilgili görüşleri ise şöyle:

“Geçtiğimiz sekiz yılda başarımıza yön veren mükemmel ekibimiz “Incredybles” ile gurur duyuyoruz. Webhelp ailesine katılacağımız için çok heyecanlıyız çünkü güçlü yönlerimizi birleştirerek, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve birlikte çalıştığımız topluluklar için gerçek bir etki yaratmaya devam edecek yeni fırsatlarımız olacak.”

Webhelp için Goldman Sachs Bank Europe SE münhasır finansal danışman olarak hizmet verirken, Latham & Watkins LLP ise hukuk danışmanlığını yürüttü. OneLink için de Rothschild & Co münhasır finansal danışman olarak hizmet verirken, hukuk danışmanlığı Greenberg Traurig yaptı.