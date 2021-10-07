Webhelp, Türkiye’de istihdamını 20 binin üzerine çıkaracak

Dünya genelinde çağrı merkezi hizmeti sunan Webhelp'in Ankara ofisi açıldı. Şirketin Ankara ofisinin YDA Center'da gerçekleştirilen açılışında konuşan Webhelp Kurucusu ve CEO’su Olivier Duha, Webhelp'in Türkiye operasyonları ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış kaynak hizmet sağlayıcısı Webhelp'in Türkiye'de 12 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini belirten Duha, "Önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'deki çalışan sayısını 20 binin üzerine taşıyacağımızı düşünüyoruz. Türkiye, Webhelp'in en hızlı büyüyen bölgelerinden biri." dedi.

Gelecek 3 yıl içinde 400 milyon liralık yatırım yapmayı planladıkları bilgisini veren Duha, 1 yıl içinde Ankara'daki faaliyetlerini geliştireceklerini ve daha sonra diğer şehirlerdeki potansiyele bağlı olarak bazı yerlerde ofisler açmayı planlayabileceklerini söyledi.

Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Duha, "Ekip sayesinde bu ülkede büyüme potansiyelinin çok önemli olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye'ye büyük yatırımlar yapmaya hazır olduğumuza tamamen güveniyorum." diye konuştu.

"Salgın sürecinde ekibimizi iki kat büyütmeyi başardık"

Webhelp Türkiye CEO’su Metin Tarakçı da şirketin Ankara ofisinde 3 yılda en az 1000'in üzerinde kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'de 2008’de faaliyete başladıklarını, bu süreçte ülkede çok ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Tarakçı, Türkiye'de 7 ilde faaliyet gösterdiklerini aktardı. Tarakçı, özellikle koronavirüs salgınıyla e-ticaretin büyümesi ve evlere hizmetlerin yayılımıyla müşteri hizmetleri yapılarıyla daha da büyütmeyi düşündüklerini söyledi.

Türkiye'de 100'ün üzerinde müşteriye hizmet verdiklerini belirten Tarakçı, bu müşterilerin Türkiye'nin lider kurumları olduğunu ve müşteri portföylerinde yerli ve uluslararası kurumlar bulunduğunu kaydetti.

Koronavirüsün şirketlerine ve sektöre olan etkilerine de değinen Tarakçı, "Salgın sürecinde yara alan sektörlerin olmasından dolayı üzgünüz ama kendi sektörümüz adına da şükrediyoruz, açıkçası gelişimden memnunuz. Büyümemizi, küçülen sektörlerden de genç insanları transfer ederek yapılandırdık. Ülke olarak da şirket olarak da koşmaya, pozitif kalmaya ve daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Salgın döneminde kriz olarak başlayan süreci bir fırsata dönüştürdüklerini vurgulayan Tarakçı, ekiplerini iki kat büyütmeyi başardıklarını söyledi. Tarakçı, Türkiye'deki yatırımların yüksek potansiyel taşıdığını ve insan kaynağının nitelikli olduğunu bildirdi.

Almanya'ya 40 milyon euroluk hizmet ihracı

Türkiye'den Almanya'ya hizmet ihracatı yaptıklarına dikkat çeken Metin Tarakçı, şunları kaydetti: "Şu anda 1500'ün üzerinde arkadaşımız tamamen Almanya'ya hizmet veriyor ve Alman müşterilere Türkiye'den destek oluyoruz, döviz girdisi elde ediyoruz. Almanya'da 3,5 milyon Türk var ve burada müthiş bir hizmet ihracatı potansiyeli bulunuyor. Şu anda bizim Webhelp olarak Almanya'ya hizmet ihracatımız yılda 40 milyon euro seviyelerine kadar çıktı."

Bu rakamın daha fazla artırılmasının mümkün olduğunu belirten Tarakçı, bunun bir hayal olmadığını ve işi sahiplenmek, devlet ya da kamu kurumlarının da şirketlere sahip çıkmasıyla gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Almanya'da mevcut yüksek işçilik maliyetlerinin daha da artacağını kaydeden Tarakçı, "Bizim de Almanya'ya kıyasla maliyetlerimiz oldukça iyi seviyede. Bunu mutlaka değerlendirmek zorundayız." dedi.