WEF’ten Kıvanç Zaimler’e küresel liderlik görevi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde faaliyet gösteren Advanced Energy Solutions, yeni dönem eş başkanlarını Davos Zirvesi öncesinde duyurdu. Kıvanç Zaimler, bu görev kapsamında platformun stratejik gündeminin belirlenmesine, küresel önceliklerin şekillendirilmesine ve ileri enerji çözümlerinin dünya genelinde hızla ölçeklenmesine liderlik edecek.

Temiz enerji ve iklim teknolojileri odakta

Advanced Energy Solutions; temiz yakıtlar, hidrojen, yeni nesil nükleer teknolojiler ile enerji ve karbon depolama gibi dönüşüm niteliği taşıyan alanlara odaklanıyor. Platform, bu teknolojilerin yaygınlaşma süresini onlarca yıldan yıllara indirmeyi hedeflerken; teknoloji geliştiriciler, enerji üreticileri, yatırımcılar ve kamu kurumları arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturmayı amaçlıyor. Yatırım ortamının güçlendirilmesi ve enerji dönüşümünün ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması yeni dönemin öncelikleri arasında yer alıyor.

Türkiye’yi tek şirket temsil ediyor

Sabancı Holding CEO’luğunun yanı sıra Kıvanç Zaimler; Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC ve SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi gibi platformlarda da aktif roller üstleniyor. COP İklim Zirveleri ve WEF başta olmak üzere küresel platformlarda Türkiye’yi temsil eden Zaimler, enerji dönüşümü ve iklim politikalarına ilişkin uluslararası karar süreçlerine katkı sunuyor.

Advanced Energy Solutions bünyesinde 20 uluslararası şirket yer alırken, platformda Türkiye’yi temsil eden tek şirket Sabancı Holding oldu. Sabancı Holding, yenilenebilir enerji ve dağıtım alanlarındaki deneyimini; ileri güneş ve rüzgâr teknolojileri, enerji depolama ve füzyon gibi yeni nesil alanlardaki yetkinlikleriyle küresel paydaşlara aktararak Türkiye’nin enerji vizyonunu uluslararası arenaya taşıyacak.