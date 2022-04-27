WeLD, globallaşme yolunda 15 ülkede şube yatırımı yapacak

Gloabal bir lojistik şirketi olmayı hedefleyen WeLD Uluslararası Taşımacılık, başta Avrupa olmak üzere, uzun vadede 15 ülkede şubeleşmeye hazırlanıyor.

WeLD Uluslararası Taşımacılık, müşterilerinin ithalat, ihracat ve üçüncü ülkeler arası ticaretlerine yönelik full ve parsiyel konteyner taşıma hizmetini yurtiçi-yurtdışı ofislerinin yanı sıra yapmış olduğu acente anlaşmalarıyla dünyanın tüm limanlarında yönelik olarak sunuyor.

Yükleme muhteviyatına bağlı olarak özel ekipman, soğuk zincir ve tehlikeli madde taşımaları da dahil özenle taşınması gereken yüklemeleri, uluslararası standartlara bağlı kalarak konusunda uzman ve yetkin çalışanlarımızla kapıdan kapıya kadar organize edebildiklerine dikkat çeken WeLD Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik İş Geliştirme Direktörü Çiğdem Cebecigil, “Ayrıca bu hizmetleri verirken müşterilerimizin paketleme, depolama, gümrükleme, fuar lojistiği ve sigorta gibi ihtiyaçlarına da alternatif çözümler sunabiliyoruz.” dedi.

Bu yıla yönelik yatırım planlarını ve projelerini açıklayan Çiğdem Cebecigil, “Deniz taşımacılığında Çin’den ABD’ye kadar olan coğrafyanın tamamında yer alıyoruz. Global bir lojistik şirketi olma hedefiyle başta Avrupa olmak üzere, uzun vadede 15 ülkede şubeleşmeye hazırlanıyoruz.” dedi. Çiğdem Cebecigil, konteyner taşımacılığı noktasında alt yapı çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini ifade etti.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan konteyner krizinin henüz tam anlamıyla çözülmediğini dile getiren Çiğdem Cebecigil, “Çünkü sorunun asıl nedeni boş konteynerlerin olması gereken yerde olmaması ve buna bağlı olarak yükleme limanlarındaki yığılmalarla birlikte gemideki yerlerin kapasitenin üzerinde satılması. Son olarak Nisan ayının başında dünyanın en büyük liman şehir Şangay COVID sebebiyle karantinaya alındı ve yüklemelerde ciddi gecikmeler yaşandı. Sonuç olarak taşıtanlar tedarik zinciri sürecinde ciddi sorunlar ve maliyetlerle karşılaşıyor.” açıklamasını yaptı.

WeLD olarak konteyner krizine karşı çözüm üretmek amacıyla geçen sene yaptıkları gibi armatörlerle yer ve ekipman sağlanması konusunda pek çok anlaşmaya imza attıklarının altını çizen Çiğdem Cebecigil, “Ro-Ro ve charter gemilerimizle müşterilerimiz için konteyner servislerine alternatif çözümler üretiyoruz. Ayrıca dünyanın önde gelen SOC (Shippers Own Container) tedarikçileriyle anlaşmalar yaparak ekipman konusunda müşterilerimize ekstra çözümler sunuyoruz.” dedi.

“Türkiye, tedarikte öne çıkıyor”

Pandemiyle birlikte Çin ve ABD pazarlarındaki navlunların artışının yakın coğrafyadaki ülkelerin Türkiye’ye yönelmesini sağladığını ifade eden Cebecigil, “Bununla beraber ülkemizin ihracat ülkesi olması konusundaki ivmesi günden güne artmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin diğer sektörler haricinde katma değeri yüksek olan teknoloji alanında da yüzünü Türkiye’ye döndüğünü söyleyebiliriz.” dedi.

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz etkilendiğini, ancak bu olumsuz etkiler yeni pazarları ve yeni fırsatları da beraberinde getirdini söyleyen Cebecigil, “Rusya ve Ukrayna ile ticari hacmi olan ülkeler Türkiye’ye yöneldi. Bu süreçte birçok şey Türk üreticilerden tedarik edilmeye başlandı. Bu süreç zaman içinde Türkiye özelinde daha da yeni fırsatlar yaratacaktır. Ama hem Rusya-Ukrayna savaşı, hem de Çin’de kapanmaların gündeme gelmesiyle 2022’de navlun fiyatlarında dalgalanmalar olacaktır. Fakat yıl içinde navlunların mevcut seviyelerde olmasını bekliyoruz

“2022’de büyüme sürecek”

Aynı zamanda Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerine Avrupa’dan yapılan sevkiyatlarda da Rusya hattının kapanması ile özellikle Türkiye üzerinden transit işlemlerde artış olduğunu belirten Cebecigil, “Bu artışın savaş ve kapanmalar devam ettikçe seyrini koruyacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra 2022 yılı da 2021 yılında olduğu gibi lojistik sektöründe büyüme trendiyle geçecek. Mücbir sebeplerle bir süredir küresel çapta yaşanan sektör krizlerinden sonra tedarik zincirindeki lojistik faaliyetlerin durumu kalitesi ve hızı daha da önem kazandı. Bu şartlar kapsamında hızlı ve zamanında hizmet veren firmalar kendi fırsatlarını yarattı. Biz de yaşanan bu krizlerde müşterilerimize sunduğumuz sınırsız çözümlerle aslında kendi adımıza ve müşterilerimiz adına pek çok fırsat yarattık ve yaratamaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

WeLD’in sadece kendisinin değil hizmet verdiği şirketlerin de uluslararası arenada büyümesine katkı sunduğuna vurgu yapan Cebecigil, “Türk sanayisinin gelişmesi adına taşıma tedarikçisi olduğumuz veya olmayı amaçladığımız her türlü kurum ve kuruluşla yakın iş birliğine hazırız. Tüm kurum ve kuruluşlar emin olabilirler ki; WeLD ile çalıştıkları takdirde bugüne kadar karşılaşmadıkları hassasiyet ve profesyonellikle beraber tedarik süreçlerinde optimum verimliliğe ulaşma fırsatı bulacaklar.” dedi.

Yetkin çalışan ihtiyacını WeLD Akademi ile karşılayacak

Pandeminin sebep olduğu yetkin çalışan sayısındaki azalmanın etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, yeni mezun olan gençleri kendi şirketlerine ve lojistik sektörüne kazandırmak için projeler yürüttüklerini ifade eden Çiğdem Cebecigil, bu kapsamda WeLD Akademinin temellerini attıklarını söyledi.

Cebecigil, “Operasyon kalitemizi en üst seviyede tutabilmek ve çalışanlarımızın yetkinliklerini artırabilmek adına insan kaynakları birimimizin katkılarıyla çalışanlarımızı sürekli olarak eğitiyor ve anahtar performans göstergelerini ölçüyoruz. Bu göstergeler sonucunda operasyon kalitesini en üst seviyede tutarak kullandığımız ERP sistemi vasıtasıyla müşterilerimize yüklemelerini anlık olarak takip edebilecekleri bir hizmet sunuyoruz. Bunu da süreç içinde geliştirerek güncellemeye devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.