WeLD Uluslararası Taşımacılık, Çin’den ABD’ye kadar 15 ülkede şube yatırımı yapacak

Global bir lojistik şirketi olmayı hedefleyen WeLD Uluslararası Taşımacılık, başta Avrupa olmak üzere uzun vadede 15 ülkede şubeleşmeye hazırlanıyor. WeLD Uluslararası Taşımacılık, müşterilerinin ithalat, ihracat ve üçüncü ülkeler arası ticaretlerine yönelik full ve parsiyel konteyner taşıma hizmetini, yurtiçi-yurtdışı ofislerinin yanı sıra yaptığı acente anlaşmalarıyla dünyanın tüm limanlarına ulaştırıyor.

Havayolu ve denizyolu taşımacılığıyla 300 milyon liralık ciroya ulaştıklarını belirten WeLD Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik İş Geliştirme Direktörü Çiğdem Cebecigil, “2021 yılı bizim için çok başarılı geçen bir yıl oldu. Üç haneli büyüme rakamlarını yakaladık. Ciro rakamımız ile orta üst segmentte yerimizi aldık. Bu yıl da üç haneli büyüme rakamlarını sürdürmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu yılsonunda milyar liralık cirosu olan üst segment şirketler ligine yükselmek. Gerek biz, gerekse ekibimiz bu hedefe ulaşmanın hiç de zor olmadığını düşünüyoruz” dedi.

10 milyon Euro’luk şirket yatırımı

Almanya ofislerini bu yılın ikinci çeyreğinde devreye alacaklarını ve 15 ülkede şubeleşme atağı içerisinde olduklarını aktaran Çiğdem Cebecigil, “Yurtdışı ağımızı genişletmek için adımlarımızı atmaya başladık. Yurtdışı gelirlerimizi ek olarak 500 milyon lira daha artırmayı planlıyoruz. Bursa ve Mersin ofislerimizi ilk çeyrekte aktif hale getirdik. Bu yıl içinde planlarımızda Ankara ve İzmir ofislerimizi de açmak var. Diğer taraftan hava ve denizyolu taşımacılığının yanına karayolu taşımacılığını da eklemek istiyoruz. Bu amaçla 10 milyon Euro nakit yatırımla 50-100 TIR filolu bir şirketi bünyemize katmayı arzu ediyoruz. Böylece sadece organik değil, inorganik olarak da büyüyerek milyar lira cirolu şirketler ligine daha hızlı yükselme amacındayız. Aslında ihracat veya sadece belirli ülkeler değil, ithalat ve ihracat dâhil olmak üzere her türlü taşımacılığı tüm limanlarda gerçekleştirebilecek kabiliyetteyiz” diye konuştu.

Cebecigil, “Hava ve deniz taşımacılığında Çin’den ABD’ye kadar olan coğrafyanın tamamında yer alıyoruz diyebiliriz. 2022 yılının başında ihracatçılarımıza destek olmak amacıyla Avrupa ve Amerika hattında Havayolları ve Armatörlerle özel yer anlaşmaları yaparak hizmet vermeye devam ediyoruz. Avrupa’ya Havayoluna alternatif olarak Minivan taşımalarımızla ortalama 48 saatte teslimat ile hızlı çözümler üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Özel çözümler sunuyoruz”

Savunma sanayi, otomotiv, sağlık, kimya ve yaş sebze meyve taşımalarına yönelik özel çözümler de sunabildiklerini söyleyen Cebecigil, “Müşterilerimizin gerek ihracat gerek ithalat ve gerekse üçüncü ülkeler arası taşımacılık işlerini hem hava hem de denizyoluyla gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her noktasına havayolu ve denizyolu taşıma hizmetlerimizle müşterilerimize sınırsız çözümler sunuyoruz. Alanında uzman 100 kişilik profesyonel bir ekibe sahibiz. Özel ekipman, soğuk zincir ve tehlikeli madde taşımaları da dahil özenle taşınması gereken yüklemeleri, uluslararası standartlara bağlı kalarak; kapıdan kapıya kadar organize edebiliyoruz. Ayrıca bu hizmetleri verirken müşterilerimizin paketleme, depolama, gümrükleme, fuar lojistiği ve sigorta gibi ihtiyaçlarına da alternatif çözümler sunabiliyoruz” diye konuştu.

Çiğdem Cebecigil, “Yazılım geliştirme planımız ve teknolojiye yaptığımız yatırım sayesinde, hızla artan iş hacmimizle eksiksiz bir operasyonla çalışacağız. Bu anlayışla müşterilerimizi ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Yazılım şirketi kuracak

Yılsonuna kadar çalışan sayısını yaklaşık iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Çiğdem Cebecigil, “ WeLD olarak tamamen dijital bir şirketiz. Geliştirdiğimiz ERP yazılımımızla müşterilerimize yüklemelerini anlık olarak takip edebilecekleri bir hizmet sunuyoruz. Bu yazılımı geliştirerek rakiplerimizle aramızdaki farkı daha da açmayı hedefliyoruz. Bir yıl içerisinde teknokentte bir yazılım şirketi kurma planımız var. Böylece hem büyüyen ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edecek hem de sektörlere yönelik ihtiyaçları karşılayacak yeni ve dijital çözümler sunacağız” dedi.