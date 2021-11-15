Wellbees, ilk yurt dışı ofisini İngiltere'de açtı

Çalışan esenliği platformu Wellbees, ofis yatırımlarıyla hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. 34 şirkette 70 bin çalışana esenlik hizmeti sunan Wellbees, yurt dışında etki alanını artırmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da ofis açtı.

Çalışanlar için geliştirilmiş B2B SaaS formatında yeni nesil esenlik mobil uygulaması olan Wellbees, çalışan esenliğini bütünsel olarak sunuyor. Bugün Türkiye'de ve 10 ülkede faaliyetlerini sürdüren Wellbees, 8 wellbeing başlığını kapsayan içerikleri Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere beş ayrı dil seçeneğiyle sunuyor.

İngiltere'deki çalışmalar başladı

İngiltere'deki çalışmalarına aktif olarak başlayan Wellbees, Kasım ayının ilk haftasında biri Londra biri Manchester'da olmak üzere İK yöneticilerinin katıldığı iki etkinlik gerçekleştirdi. Wellbees ayrıca CIPD tarafından düzenlenen yıllık konferansın konuşmacı ve sponsorları arasında yer aldı. Aralık ayında da İngiltere'deki İK yöneticileri ile bir araya gelecek olan Wellbees, CIPD'nin Wellbeing at Work etkinliğine de sponsor ve konuşmacı olarak katılım gösterecek.

Hedef, 648,7 milyon dolarlık pazardan yüzde 4 pay almak

Kurumsal esenliğin pandemiyle birlikte giderek daha fazla büyüyen bir pazar haline geldiğine dikkat çeken Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, kurumsal esenliğin İngiltere özelinde yeni bir trend olmadığını söyledi. İngiliz şirketlerin bu konuda ciddi tecrübelerinin olduğunu belirten Abacıoğlu, “Yaptığımız fizibilite çalışmaları neticesinde İngiltere'de kurumsal esenlik hizmeti sunabileceğimiz 7 bin 508 şirket olduğunu gördük. Pazarın toplam büyüklüğü 468,7 milyon dolar seviyesinde. Wellbees olarak hedefimizi bu pazarın yüzde 4'üne ulaşmak olarak belirledik. İyi ve kuvvetli bir oyuncu olduğumuz bu alanda kısa sürede hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü esenliğin yalnızca ana temasına değil sekiz alt başlığının tamamına odaklanıyoruz. Sağlık içeriklerinin ötesine geçerek, akran iletişimi, yarışmalar, uzman etkileşimlerini içeren farklı alanlar sunuyoruz. Bu sayede uygulamamızı kullanan çalışanların yüzde 82'si en az bir tane sağlıklı alışkanlık ediniyor. Bununla birlikte ürünümüzün anlamlı ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda servislerimizi özelleştirmeye de devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

İkinci ofisi Dubai’de açacak

2022 yılı içinde iki yurt dışı ofisi daha açmayı planladıklarını açıklayan Abacıoğlu, “Bizim için önemli pazarlardan biri olan MENA bölgesinde etkinliğimizi artırmak üzere ikinci yurt dışı ofisimizi Dubai'de açacağız. Üçüncü yurt dışı ofisimizi ise Almanya'da açmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.” dedi.