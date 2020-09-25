Wellness İstanbul, iyilik bulaştıracak

25 Eylül 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19, sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Wellness İstanbul Psikoloji ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Türkiye "Bulaşan Korona Değil İyilik Olsun" sloganıyla bir proje başlattı. Merkez, her hafta perşembe ve cuma günleri ihtiyaç sahiplerine özel ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmeti sunacak.

Üniversiteler, valilikler, il sağlık müdürlükleri, il milli eğitim müdürlükleri ve muhtarların da proje ortağı olduğu çalışma start verdi. Diyetisyen, fizyoterapist, sosyolog ve klinik psikolog ve danışmanların görevlendirildiği ve destek verdiği bu çalışmayla yaşamlara; iyilik, güzellik ve esenlik getirilmesi amaçlandı.

Bir yıl süresince devam edilmesi planlanan çalışmadan faydalanacak olan kişilerin, muhtarlıklardan veya sosyal yardımlaşma derneğinden alacakları ihtiyaç sahibi belgesini getirmeleri yeterli olacak.