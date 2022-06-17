Wellpoint'in yeni CEO'su Didem Kulğı Karakaya oldu

2021 yılından bu yana Wellpoint Şirketler Grubu'nda Satış ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Didem Kulğı Karakaya, haziran ayı itibarıyla grup şirketlerine CEO olarak atandı.

Yapılan atamayla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Turgay, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu değişim, şirketler grubumuzun kurumsal yapılanma süreçlerinin tamamlanması için çok önemli bir adım. Bu dönüşüm sürecine Didem Kulğı Karakaya’nın liderlik edecek olmasından dolayı son derece mutluyum. Kendisine inancım tam” dedi. Didem Kulğı Karakaya ise, “Şirketimizi yeni dönem hedeflerine hızla ve ve emin adımlarla taşımak için beş yıllık stratejik iş planlarımızın ışığında tüm çalışma arkadaşlarımla bütün gücümüzü ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.

"2022 hedefleri bir bir gerçekleştiriliyor"

Hastane dışı tüm sağlık alanlarında Wellpoint Şirketler Grubu'nun sektöre yön verecek bir organizasyon olması için çalıştıklarını söyleyen Didem Kulğı Karakaya da, "Daha iyi bir dünya için 'iyileştirme'nin gücüne inanıyor, tüm iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile bu vizyon doğrultusunda yakın bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. 2022 yılının ilk çeyreğinde beklentilerimize paralel büyümelerimizi gerçekleştirdik. Belirlediğimiz hedefler ışığında yeni dönemde de planlamalarımıza odaklanarak, stratejik ve değer yaratan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Didem Kulğı Karakaya hakkında

9 Mayıs 1985, İstanbul doğumlu olan Didem Kulğı Karakaya, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezundur. Koç Üniversitesi’nde Executive MBA yaparak, Georgetown Üniversitesi McDonough School of Business Executive Education’da Uluslararası İşletme Programı’nı tamamlayan Didem Kulğı Karakaya, aynı zamanda International Coaching Federation’dan (ICF) akredite profesyonel Erickson ekolü koçudur. 18 yıllık kariyer hayatı boyunca Garanti Bankası, Avon, Estee Lauder, Bioderma, Reckitt Benckiser ve Ales Groupe’ta (Lierac&Phyto&Jowae) Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2021 yılı itibarıyla Wellpoint Şirketler Grubu’nda Satış ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Karakaya, 13 Haziran 2022 itibarıyla şirketler grubundaki görevine CEO olarak devam edecek.

B2Press’in katkılarıyla...