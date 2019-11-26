Weltew Home 2020’de 100 mağazaya ulaşacak

26 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - “Yılın son çeyreğinde Orta Asya’da; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da gerçekleştirdiğimiz yeni mağaza açılışlarıyla bölgedeki büyümemizi sürdürüyoruz” diyen Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “2020 yılında ise yurt içinde bayi ağımıza 30 şube daha ekleyerek 100 mağaza sayısına ulaşmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Turquality programına 2017 yılında dahil olduklarını hatırlatan Balcı, iki yılda, toplam 65 mağazayı faaliyete geçirdiklerin, 2019 yılı sonuna kadar 70 mağaza sayısına ulaşacaklarını kaydetti. Mustafa Balcı, “45 bin metre karesi kapalı olmak üzere toplamda 90 bin metrekareden oluşan Weltew Home fabrikamızda her gün üretim yapılıyor. Bursa İnegöl’de yer alan merkezimizde, aylık 2 bin 400 takım panel mobilya, 2 bin 100 takım oturma grubu, bin 700 takım baza, 2 bin 400 adet yatak üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Mobilyada en fazla tasarım tescili alan markaların başında yer alan Weltew Home, 2019 yılında 15 yeni koltuk ürününü koleksiyonuna eklerken yıllık cirosunun yüzde 65’ini bu yeni ürün gruplarının satışından sağlandı. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından her yıl düzenlenen İnegöl’ün Yıldızları ödül programında da tescil ödülü alan marka, 2019 yılında 12 adet yeni panel modelini de koleksiyonuna eklemeyi başardı.