Weltew Home, yurt dışı mağaza sayısını 57'ye çıkardı

Weltew Home; Rusya, Pakistan ve Libya’da açtığı yeni mağazalarla küresel mobilya pazarında konumunu güçlendirdi.

2021 yılında yurt içinde ve dışında şubeleşme hedeflerini bir önceki seneye göre artırarak giriş yaptıklarını söyleyen Weltew Home Yurt Dışı Satış Müdürü Okan Özkan, dört ülkede açtıkları yeni mağazalarla birlikte yurtdışında 57 mağazaya ulaştıklarını bildirdi. Özkan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Katma değeri yüksek olan mobilya ürünlerimiz yurtdışında oldukça ilgi görüyor. İhracat kanalıyla bugün 60 ülkede ürünlerimiz hanelere giriyor. Ancak biz yalnızca ürün olarak değil Türk mobilyasının yurtdışında markalaşması adına da mağazalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İzlediğimiz başarılı stratejiler ile markamızın son 5 yılda yüzde 100 büyümesini sağladık. Normalleşme sürecinin olumlu yansımalarını genel hatlarıyla gördüğümüz bu günler neticesinde yılın ikinci yarısında da hedeflerimize ulaşmak amacıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında Kuzey Irak’ta, Libya’da, Pakistan ve Rusya’da yeni mağaza açılışları gerçekleştirdik. Uzun vadeli planımız ise mağazacılık yönetiminde edindiğimiz tecrübeleri gelişmiş ülkelerde başta Amerika ve AB üye ülkelerinde kullanmak yönünde olacak.”

“Katma değerli ürün ihracatında ortalamanın üzerindeyiz”

Firma olarak mobilya sektör ortalamasının 2,5 katından daha fazla katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Okan Özkan, sürekli artan ihracat rakamları ve oranlarıyla son 3 yıldır ürettikleri her ürünün yüzde 50’sini ihraç eden bir firma haline geldiklerini kaydetti. 2020 yılı ihracatlarını dolar bazında yüzde 15 artırdıklarına dikkat çeken Özkan, “Bir önceki yıla oranla yüzde 40 civarında büyüme gerçekleştiren şirketimiz, ihracat kanadında ise 2021 yılının ilk 6 ayında dolar bazında yüzde 60 büyüme ivmesi yakaladı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre 2020 yılında İnegöl’ün en çok mobilya ihraç eden markaları arasında 1. sırada yer alan Weltew Home, Türkiye sıralamasında ise ürettiği ana ürün gruplarında ilk 3’te yer aldı. İhracat alanındaki bu başarımız İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği (İMİDER) tarafından verilen ödülle bir kez daha taçlandırıldı.” dedi.

Yılın ikinci yarısında büyüme çıtasını yükseltiyor

Türkiye genelinde kendi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarında en çok mobilya ihraç eden ilk 3 firma arasında yer almayı başardıklarını anlatan Okan Özkan, “Hedeflerimiz çok büyük ve hedeflerimize ulaşmak için yapmamız gereken yatırımları yaparak hedef pazarlarımızdaki pasta payımızı ve marka bilinirliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Uçakla 4 saat uzaklıktaki pazarlar bizim en kolay ulaşabildiğimiz, kültürel bağlarımızın yüksek olduğu, Türkiye markasının ve Türk mobilyasının imajının yüksek olduğu pazarladır. Bu bölge 1,6 milyarlık bir nüfus ve 30 trilyon dolarlık bir pazara tekabül ediyor. Bu pazarlardaki yatırımlarımızı artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Yılın ikinci yarısında da hedef çıtamızı yükseltiyoruz.” diye konuştu.