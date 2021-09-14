Weltew Home’dan Rusya’da iki günde iki mağaza açılışı

Türk mobilya markası Weltew Home, yurt içinde ve dışında mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bu yılın başından itibaren Kuzey Irak’ta, Libya’da, Pakistan ve Rusya’da yeni shoowromlarını hizmete alan marka, son olarak biri başkent Moskova’da, diğeri ülkenin ikinci büyük kenti St. Petersburg’da olmak üzere Rusya’da iki günde iki mağaza açılışı gerçekleştirdi.

İki günde iki yeni açılış gerçekleştirdikleri Rusya’da, toplam 26 mağaza sayısına ulaştıklarını bildiren Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Firmamızın Rusya’daki en büyük metrekareli mağazalarını hizmete açmış olduk. İki büyük şehrin merkezlerinde açılan mağazalar artık Rus müşterilerimize hizmet verecek. İki mağazamız da alışveriş merkezleri içerisinde yer alıyor. Öncelikli olarak St. Petersburg’da bulunan Kubatura Alışveriş Merkezi, 150 bin metrekarelik dev yapısıyla, ev ve ofis mobilyası konusunda kullanıcılarına tek bir alışveriş kompleksinde ihtiyaç duydukları her şeyi satın alma fırsatı sunan bir merkez konumunda yer alıyor. Moskova’daki mağazamızın yer aldığı AVM’ye ise günlük ortalama 12 bin ziyaretçi giriş yapıyor.” dedi.

4 yeni mağaza daha yolda

Rusya pazarıyla ilgili de bilgi veren Mustafa Balcı, “Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Ocak-Temmuz 2021 döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 17,854 milyar dolar olduğu görülüyor. Rusya ile Türkiye her zaman ticari ilişkilerin güçlü olduğu iki ülke konumunda oldu. Biz de iki ülkenin özellikle mobilya konusunda daha yakın alışverişte bulunmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda Rusya ile olan ilişkilerimiz hem ihracat kanalında hem de mağazalaşma konusunda hızla devam edecek. Ekim ve Kasım ayında Rusya’da 4 yeni mağaza daha açacağız.” şeklinde konuştu.