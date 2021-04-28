Weltew Home’un dijital dönüşümde rehberi IAS olacak

HASAN KUŞ

Bursa’da gerçekleştirilen toplantı ile IAS (Industrial Application Software), Türkiye’nin önemli mobilya firmalarından biri olan Weltew Home ile anlaştığını duyurdu. 100’ün üzerinde bayisi ve 500’ün üzerinde çalışanıyla mobilya ihracatında Türkiye ikincisi olan Weltew Home, dijital dönüşüm sürecini başlattı. İş süreçlerini Endüstri 4.0 misyonu ile yöneterek kısa sürede faaliyet alanını genişletmeyi hedefleyen firma, Türkiye ve dünya genelindeki mağaza sayısını 300’ün üzerine çıkarmayı planlıyor. Firma, dijital dönüşüm sürecinde rehberi olarak ise IAS’yi ve canias4.0 teknolojilerini tercih etti.

“IAS ile uzun bir yolculuğa çıkıyoruz”

Bursa’da gerçekleştirilen tanışma toplantısında konuşan Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “IAS bir dünya markası haline geldi. Biz de kendi markamızı bir dünya markası yapmak için önemli bir adım atmaya karar verdik. Dijital dönüşüm sürecimizi başlatırken yola IAS ile çıkmak istedik. Bu kararı vermemizde IAS’nin uzun yıllara dayanan tecrübesi ve canias4.0 ile sunduğu teknolojilerin yanı sıra yerli ve milli bir yazılım olması da önemli bir husustu” dedi. Yaptıkları bu yeni yatırımın Türkiye içinde olmasını çok önemsediklerini vurgulayan Balcı, “Yabancı bir firma ile çalışmak istemedik. IAS ofisini ilk ziyaret ettiklerinde ekiple ve IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ile ilk tanıştığımda ‘Tamam, doğru yerdeyiz!’ diye düşündüm. Böylece bu uzun yolculuğa çıkmaya karar verdik” diye konuştu. Balcı, proje ile ilgili düşüncelerini aktardı: “Bu birlikteliğin uzun ömürlü olmasını ve projelerimizin başarı ile sürdürülmesini temenni ediyoruz. Bizim mobilya sektöründe elde ettiğimiz tecrübelerimizle IAS’ye katkı sağlayacağımızı, IAS’nin de hem Türkiye’de hem de dünyada edindiği tecrübelerle dijital dönüşüm yolunda bize yol göstereceğini düşünüyoruz. IAS ile bir aile olacağız. 2022’nin başında projemizi canlı kullanıma almayı planlıyoruz.”

Weltew Home’un gelişimine katkı sağlayacağız

IAS ve Weltew Home’un yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda IAS Ülke Satış Müdürü Salim Kabasakal da proje ile ilgili düşüncelerini aktardı. Kabasakal, toplantıda yaptığı konuşmada projenin başarı ile sürdürülebilmesi için iki firmanın da özveri ile çalışması gerektiğine vurgu yaptı. “ERP projelerinin başarılı olabilmesi için temel nokta veriyi doğru ve düzenli şekilde aktarmaktır” diye hatırlatan Kabasakal, “Karşılıklı özveri ile çalışarak uzun soluklu, başarılı bir çalışmaya imza atacağız. Biz projeye inanıyoruz, canias4.0 teknolojilerinin Weltew Home’un büyümesine yaptığı katkıyı hep birlikte göreceğiz” dedi. IAS Kıdemli Satış Yöneticisi Fatih Yazıcı, toplantıda IAS’yi ve canias4.0 teknolojilerini anlattığı önemli bir sunum gerçekleştirdi. Sunumu sırasında, Weltew Home çalışanlarına canias4.0 sayesinde elde edecekleri avantajları anlattı.

Türk teknolojisini dünyaya ihraç ediyor

Başta kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP olmak üzere otomasyon, IoT, big data, bulut, iş zekası ve e-Devlet entegrasyonları gibi pek çok çözümü bütünleşik olarak, entegre bir yapı ile hizmete sunan IAS, firmaların dijital dönüş yolculuklarına rehberlik etmeye odaklandı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünyaya ihraç edilen canias4.0 teknolojileri, hem globalde hem de Türkiye’deki etkinliğini her geçen gün artırıyor. Türkiye’nin önemli firmaları ile yaptığı işbirlikleri ve teknolojik önderliği ile Türk sanayisinin gelişime destek vermeyi vizyon edinen IAS, farklı sektörlerden önemli firmalar ile işbirlikleri gerçekleştirmeye devam ediyor.