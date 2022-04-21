Weltew, mobilya ihracatında İnegöl’ün zirvesinde yer aldı

BURSA (DÜNYA) - Weltew Home 22,2 milyon dolarlık ihracatı ile sektör bazında İnegöl’ün 2021 yılında en çok mobilya ihraç eden markası olarak birinci sırada yer aldı. İhracatta son 3 yılda ciddi bir ivme yakaladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, bu başarının markalaşma ve doğru mağazalaşma yatırımlarına bağlı olduğunu söyledi.

Balcı, “Markamız Weltew Home, 2017 yılında Turquality markası olmayı başarmış, dünya genelinde mağazalaşarak Türk mobilyasını tüm dünyaya tanıtmayı kendisine stratejik hedef olarak belirlemiştir” dedi. Pandemi koşullarına rağmen yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Mustafa Balcı, “Bu doğrultuda hem iç pazarda hem de dış pazarda gösterdiğimiz büyüme ile hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Pandemiyle birlikte ortaya çıkan sektörümüzün yaşadığı hammadde tedarik sorununa rağmen, aynı zamanda küresel çapta ticari ilişkilerin boyut değiştirdiği ve ekonomik göstergelerinin seyrinin değiştiği, inişli çıkışlı bir döneme rağmen biz markamıza yatırım yapmaktan, yurt içinde ve yurt dışında mağaza açmaktan çekinmedik. Yeni fabrika yatırımımızın temellerini yine bu dönemlerde attık. 2022 yılının başında Weltew Yatak markamızın lansmanını gerçekleştirdik. Bu doğrultuda sektörden yüzde 35’lik pay alma hedefiyle yola çıktık” diye konuştu.

Konteynırla mal alanlar bayi oldu

Yurt dışında agresif bir büyümeden ziyade, nokta atışı rotalar belirlediklerine işaret eden Mustafa Balcı, öncelikli olarak Türk kültürüne yakın coğrafyalara ihraca yaptıklarını, sonrasında ise mobilya alışkanlıklarını analiz ettikleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, hedef pazarında olan ülkelere giriş yaptıklarını söyledi. Balcı, “İlk başlarda bizden bir konteyner mobilya alan bayiler daha sonrasında kendi Weltew Home mağazalarını açmak için bizimle yol arkadaşlığına girdiler. Böylece bir konteyner ürün yerine tonlarca ürünümüz yurt dışındaki mağazalarda kullanıcılarımızla buluşmaya başladı ve yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da bir marka sadakati oluşturmayı başardık. Bu noktada Türk mobilyasının gücüyle de ayrıca gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’de 120 mağaza ile 65 ilde hizmet veren Weltew, 45 ülkedeki 68 mağazasıyla da tüketiciyle buluşuyor. Weltew’in koleksiyonunda yatak, yemek, genç odası, ev tekstili, yatak, baza, aksesuar gibi ürünler yer alıyor.