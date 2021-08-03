Weltew, yurt geneli mağaza sayısını 108’e çıkardı

Türk mobilya markası Weltew Home, yurt içinde ve dışında mağazalaşma yatırımlarına devam ediyor. Küresel mobilya pazarındaki konumunu güçlendirmek için yakın zamanda Rusya, Pakistan ve Libya’daki mağazalarla yurt dışında 57 şubeye ulaşan marka, yurt içinde de mağazalaşma çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Erzurum’da yeni mağaza açılışını gerçekleştiren marka, böylece yurt geneli mağaza sayısını 108’e çıkardı.

Mağazalaşma yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Weltew Home Yurt İçi Satış Müdürü Akın Can, “2021 yılı içerisinde yurt içinde toplam 17 mağaza açılışı yaptık. Amasya Merzifon, Manisa Soma, Mersin Mezitli, Artvin Hopa, Malatya, Diyarbakır, Bolu, Kocaeli Darıca, Trabzon Vakfıkebir, Tarsus, Gebze’de, Siirt, Kırşehir, İnegöl Mobilimo AVM ile İstanbul Pendik, Maltepe ve Tuzla mağazalarını hizmete açtık. Bu mağazaları ise Manisa Salihli, Niğde Bor, Muğla Fethiye ile yine Muğla Milas’ta açacağımız ikinci şube açılışımız takip edecek. Yılsonuna kadar toplam 120 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi. Yeni yapılanmadan ziyade mevcut bayilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Can, böylece bu yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 80 büyüme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"400 milyon TL ciro hedefliyoruz”

Franchising çalışmalarına da değinen Akın Can, şunları kaydetti: “Franchising çalışmalarımız kapsamında bayilik taleplerini titizlikle değerlendiriyoruz. Hali hazırda 15 bayi ile görüşme halindeyiz. Hedeflerimizi sürekli ileri taşıyoruz ve hem yurt içi hem de yurt dışı mağaza açılışlarımızla yılsonunda 200 mağazaya ulaşmak ve 400 milyon TL ciro hedefine varmayı planlıyoruz. İstihdama destek konusunda başlattığımız çalışmalar kapsamında da 1000 kişilik bir ekibe istihdam sağlama arzusundayız.”