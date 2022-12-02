What’s Next Start-Up ödülleri açıklandı

İBE Business Institute, Fonbulucu ve Bahçeşehir Üniversitesi BAU Hub Kuluçka Merkezi uzmanları tarafından elemeler sonucu belirlenen yılın en iyi girişimleri; Atronmac, Genoride Jeneratif Sürüş Teknolojisi, 3AGE, Cool NFC, Akıllı Mantar/AlphaFarm, Paranumus, Packard ve Tech2Bio ana sahnede yatırımcılara sunum yaptı. Projelerin ticarileşmesine katkı sağlayacak tanıtımlar aracılığıyla bazı projeler Start-Up Day 2022 etkinliğine gelen yatırım fonları ve melek yatırımcılar ile yapılan görüşmeleri neticesinde yatırımcıların dikkatlerini şirketlerine çekmeyi başardı. Şirketlerin yatırım turları devam ediyor.

3 yenilikçi ve inovatif girişim dereceye girdi

Sunumların ardından Türkiye’deki start-up ekosistemini güçlendirme amacını taşıyan What’s Next Start-Up ödüllerini kazanan girişimler açıklandı. Etkinlik katılımcıları tarafından dijital olarak yapılan oylamalar sonucunda; NFC veya QR teknolojisi ile herhangi bir mobil aplikasyona ihtiyaç duymayan yeni nesil kartvizit COOL NFC uygulaması birincilik ödülüne layık görülürken, sağlıkta fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak üzere yapay zeka desteğiyle hem hastalara hem de doktorlara akıllı çözümler sunan 3AGE ikincilik ödülünün, tarım işletmelerinin verimliliklerini, ürün kalitelerini ve üretim süreçlerini iyileştirmeleri için Edge-AI IoT cihazları geliştiren hassas tarım girişimi Akıllı Mantar / Alpha Farm ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.