WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
WhatsApp, fotoğraf gönderimine ilişkin yeni bir özelliğini daha duyurdu. WhatsApp, gönderilen fotoğrafın kalitesini seçerek gönderebilme seçeneğini sundu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir yeni özelliğini daha duyurdu.
WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflarda kalite sorunu yaşanıyordu. WhatsApp konuya ilişkin yeni bir güncelleme özelliğini yayınladı.
Karşılıklı olarak fotoğraf gönderen kullanıcıları ilgilendiren özelliğe dair ayrıntılar belli olmaya başladı.
WABetaInfo'ya göre artık karşı tarafa kaliteli fotoğraf gönderilebilecek.