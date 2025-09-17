Whitebit TR Genel Müdürü Turan: Güvenle, ekosistemi daha kapsayıcı hale getireceğiz
Avrupa’nın lider kripto para borsaları arasında yer alan WhiteBIT’in Türkiye pazarında, kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeye öncelik verdiğinin altını çizen Genel Müdür Onur Turan, “Bugüne kadar kripto ekosistemine mesafeli duran kitlelere de güven ortamı sunup, ekosistemi daha kapsayıcı hale getirmek istiyoruz” dedi.
WhiteBIT’in Türkiye’deki yapılanması olarak 2024 yılının Nisan ayında resmî kuruluşunu tamamlanan WhiteBIT TR, kısa sürede yaklaşık binlerce aktif kullanıcıya ulaştı. Bugün 330’dan fazla dijital varlık ve 580’in üzerinde işlem çiftiyle hizmet veren şirketin mobil uygulaması ise kısa sürede Google Play ve App Store’da ilk 10 kripto para uygulaması arasına girdi.
WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan, bireysel tarafta güvenli ve kolay erişilebilir çözümler sağlarken; kurumsal tarafta API altyapıları, OTC masaları, VIP programları ve CaaS modelleriyle öne çıktıklarını söyledi. Bugün itibarıyla globalde 35 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan bir ailenini parçası oldukları bilgisini veren Turan, “Juventus, FC Barcelona ve FACEIT gibi markalarla yapılan iş birlikleri ve CER.live tarafından, ‘dünyanın en güvenli kripto borsası’ unvanıyla tescillenen altyapımız, Türkiye’deki faaliyetlerimize de güç katıyor” dedi.
“Türkiye’yi kripto merkezi haline getirmek istiyoruz”
WhiteBIT TR’nin bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyet gösterenler listesinde yer aldığını ve 30 Haziran itibarıyla lisans başvurusunu tamamladığını anlatan Onur Turan, “Bu adımı yalnızca yasal bir gereklilik değil, sektörün kurumsallaşması ve uzun vadede sağlam bir temel kazanması için stratejik bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Vizyonumuz, küresel tecrübemizi ve güçlü güvenlik altyapımızı Türkiye’nin dinamizmiyle birleştirerek ülkemizi bölgesel bir kripto merkezi haline getirmek” diye konuştu.
“Uzun vadeli başarının temeli güvenlikle atılır”
Finansal piyasalarda uzun vadeli başarının temelinin güvenlik olduğuna atıfta bulunan Onur Turan, “WhiteBIT TR olarak varlıkların yüzde 96’sını soğuk cüzdanlarda tutuyoruz. CCSS Seviye 3 ve PCI DSS Seviye 1 gibi uluslararası standartlara uyumlu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Düzenli penetrasyon testleri, çok katmanlı önlemler ve gelişmiş saldırı önleme mekanizmalarıyla sistemimizi sürekli denetliyoruz.
Bugüne kadar herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmamış olması da bu yaklaşımın en somut göstergesi. Bağımsız otoriteler tarafından da doğrulanan bu güvenlik yaklaşımımız, CER.live’ın 2025 raporunda AAA derecesiyle ‘dünyanın en güvenli kripto borsası’ seçilen WhiteBIT’in global altyapısıyla uyumlu ilerliyor. Böylece kullanıcılarımız, günlük işlemlerinde güvenin yanı sıra uzun vadeli bir finansal geleceğin parçası olma ayrıcalığını da yaşıyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Türkiye’de lisanslı bir borsa olarak faaliyet göstermenin başlıca öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Onur Turan, 30 Haziran itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na lisans başvurusunu tamamladıklarını aktardı.
Bu süreci yalnızca yasal bir gereklilik değil, sektörün kurumsallaşması ve güvenli bir yapıya kavuşması için stratejik bir adım olarak gördüklerine değinen Turan, şunları kaydetti: “Bunun yanı sıra finansal okuryazarlığı geliştirmeye, sosyal fayda sağlayacak projeler üretmeye ve kullanıcı deneyimini geri bildirimlere göre sürekli iyileştirmeye öncelik veriyoruz.
Amacımız, yalnızca mevcut yatırımcılara değil; bugüne kadar mesafeli duran kitlelere de güven ortamı sağlayarak ekosistemi daha kapsayıcı hale getirmek. Hazırlıklarımızı tamamladık, güçlü altyapımızla yola devam ediyoruz. Lisanslı, şeffaf ve kullanıcı odaklı yapımızla yatırımcı güvenini artırırken, küresel deneyimimizi ve güvenlik altyapımızı Türkiye’nin dinamizmiyle birleştirerek ülkemizi bölgesel bir kripto merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz.”
“Sürdürülebilir ekosistem regülasyonlarla gelecektir”
Türkiye’nin kripto adaptasyonunda dünya çapında öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını anımsatan WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan, “Bugün 22 milyondan fazla aktif kripto hesabı var; bu da neredeyse her dört yetişkinden birinin kriptoyla ilgilendiğini gösteriyor. Yatırımcılar hem uzun vadeli stratejiler hem de kısa vadeli işlemlerle oldukça aktif. Türk Lirası’nın global borsalarda en çok kullanılan para birimlerinden biri olması, ülkemizi likidite açısından güçlü bir noktaya taşıyor” dedi.
Bu ilginin sürdürülebilir bir ekosisteme dönüşmesi için regülasyonların tamamlanmasının kritik önemde olduğuna işaret eden Onur Turan, şunları kaydetti: “Lisanslama, KYC/ AML standartları ve sermaye yeterliliği gibi düzenlemeler güveni artırırken uluslararası ilgiyi de büyütecektir. Ancak yeni kullanıcıları kazanmak için yalnızca regülasyon yeterli değil. Kullanıcı dostu ürünler, hızlı para yatırma-çekme imkânları, yerelleştirilmiş hizmetler ve finansal okuryazarlığı destekleyen çalışmalar özellikle genç neslin ekosisteme daha sağlıklı adım atmasını sağlayacaktır. Böylelikle Türkiye yalnızca kullanıcı sayısı ve işlem hacmiyle değil; aynı zamanda bilinçli ve güvenli yatırım ortamıyla da bölgesel bir merkez haline gelebilir.”