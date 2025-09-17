Whitebit TR Genel Müdürü Turan: Güvenle, ekosistemi daha kapsayıcı hale getireceğiz

WhiteBIT’in Türki­ye’deki yapılanma­sı olarak 2024 yılının Nisan ayında resmî kuruluşunu tamamlanan WhiteBIT TR, kı­sa sürede yaklaşık binlerce aktif kullanıcıya ulaştı. Bugün 330’dan fazla dijital varlık ve 580’in üze­rinde işlem çiftiyle hizmet veren şirketin mobil uygulaması ise kı­sa sürede Google Play ve App Sto­re’da ilk 10 kripto para uygulama­sı arasına girdi.

WhiteBIT TR Genel Müdü­rü Onur Turan, bireysel tarafta güvenli ve kolay erişilebilir çö­zümler sağlarken; kurumsal ta­rafta API altyapıları, OTC ma­saları, VIP programları ve CaaS modelleriyle öne çıktıklarını söy­ledi. Bugün itibarıyla globalde 35 milyondan fazla kullanıcıya ula­şan bir ailenini parçası oldukla­rı bilgisini veren Turan, “Juven­tus, FC Barcelona ve FACEIT gibi markalarla yapılan iş birlikleri ve CER.live tarafından, ‘dünyanın en güvenli kripto borsası’ unva­nıyla tescillenen altyapımız, Tür­kiye’deki faaliyetlerimize de güç katıyor” dedi.

“Türkiye’yi kripto merkezi haline getirmek istiyoruz”

WhiteBIT TR’nin bugün iti­barıyla Sermaye Piyasası Kuru­lu’nun faaliyet gösterenler liste­sinde yer aldığını ve 30 Haziran itibarıyla lisans başvurusunu ta­mamladığını anlatan Onur Tu­ran, “Bu adımı yalnızca yasal bir gereklilik değil, sektörün kurum­sallaşması ve uzun vadede sağ­lam bir temel kazanması için stratejik bir dönüm noktası ola­rak görüyoruz. Vizyonumuz, kü­resel tecrübemizi ve güçlü gü­venlik altyapımızı Türkiye’nin dinamizmiyle birleştirerek ülke­mizi bölgesel bir kripto merke­zi haline getirmek” diye konuştu.

“Uzun vadeli başarının temeli güvenlikle atılır”

Finansal piyasalarda uzun va­deli başarının temelinin güven­lik olduğuna atıfta bulunan Onur Turan, “WhiteBIT TR olarak var­lıkların yüzde 96’sını soğuk cüz­danlarda tutuyoruz. CCSS Seviye 3 ve PCI DSS Seviye 1 gibi ulus­lararası standartlara uyumlu şe­kilde faaliyet gösteriyoruz. Dü­zenli penetrasyon testleri, çok katmanlı önlemler ve gelişmiş saldırı önleme mekanizmalarıy­la sistemimizi sürekli denetliyo­ruz.

Bugüne kadar herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmamış ol­ması da bu yaklaşımın en somut göstergesi. Bağımsız otoriteler tarafından da doğrulanan bu gü­venlik yaklaşımımız, CER.live’ın 2025 raporunda AAA derecesiyle ‘dünyanın en güvenli kripto bor­sası’ seçilen WhiteBIT’in glo­bal altyapısıyla uyumlu ilerliyor. Böylece kullanıcılarımız, günlük işlemlerinde güvenin yanı sıra uzun vadeli bir finansal geleceğin parçası olma ayrıcalığını da yaşı­yor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye’de lisans­lı bir borsa olarak faaliyet göster­menin başlıca öncelikleri arasın­da yer aldığını vurgulayan Onur Turan, 30 Haziran itibarıyla Ser­maye Piyasası Kurulu’na lisans başvurusunu tamamladıklarını aktardı.

Bu süreci yalnızca yasal bir gereklilik değil, sektörün ku­rumsallaşması ve güvenli bir ya­pıya kavuşması için stratejik bir adım olarak gördüklerine deği­nen Turan, şunları kaydetti: “Bu­nun yanı sıra finansal okurya­zarlığı geliştirmeye, sosyal fay­da sağlayacak projeler üretmeye ve kullanıcı deneyimini geri bil­dirimlere göre sürekli iyileştir­meye öncelik veriyoruz.

Amacı­mız, yalnızca mevcut yatırımcı­lara değil; bugüne kadar mesafeli duran kitlelere de güven ortamı sağlayarak ekosistemi daha kap­sayıcı hale getirmek. Hazırlıkla­rımızı tamamladık, güçlü altya­pımızla yola devam ediyoruz. Li­sanslı, şeffaf ve kullanıcı odaklı yapımızla yatırımcı güvenini ar­tırırken, küresel deneyimimizi ve güvenlik altyapımızı Türkiye’nin dinamizmiyle birleştirerek ülke­mizi bölgesel bir kripto merke­zi haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

“Sürdürülebilir ekosistem regülasyonlarla gelecektir”

Türkiye’nin kripto adaptasyonunda dünya çapında öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını anımsatan WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan, “Bugün 22 milyondan fazla aktif kripto hesabı var; bu da neredeyse her dört yetişkinden birinin kriptoyla ilgilendiğini gösteriyor. Yatırımcılar hem uzun vadeli stratejiler hem de kısa vadeli işlemlerle oldukça aktif. Türk Lirası’nın global borsalarda en çok kullanılan para birimlerinden biri olması, ülkemizi likidite açısından güçlü bir noktaya taşıyor” dedi.

Bu ilginin sürdürülebilir bir ekosisteme dönüşmesi için regülasyonların tamamlanmasının kritik önemde olduğuna işaret eden Onur Turan, şunları kaydetti: “Lisanslama, KYC/ AML standartları ve sermaye yeterliliği gibi düzenlemeler güveni artırırken uluslararası ilgiyi de büyütecektir. Ancak yeni kullanıcıları kazanmak için yalnızca regülasyon yeterli değil. Kullanıcı dostu ürünler, hızlı para yatırma-çekme imkânları, yerelleştirilmiş hizmetler ve finansal okuryazarlığı destekleyen çalışmalar özellikle genç neslin ekosisteme daha sağlıklı adım atmasını sağlayacaktır. Böylelikle Türkiye yalnızca kullanıcı sayısı ve işlem hacmiyle değil; aynı zamanda bilinçli ve güvenli yatırım ortamıyla da bölgesel bir merkez haline gelebilir.”