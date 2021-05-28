Wild Bean Cafe ve BP Express konseptli BP istasyonu sayısı 400’e çıkarılacak

BP Express ve Wild Bean Cafe ile perakende deneyimi Türkiye genelinde ve online platformlarda yaygınlaşmaya devam ediyor.

Müşterilerine daha yakın olmak, onların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni hedeflerini açıklayan bp Türkiye, bu kapsamda müşterilerini, özellikle pandemi döneminde yoğun talep gören Wild Bean Cafe (WBC) ve BP Express konseptiyle, gıdadan içeceğe, oto bakımdan oyuncağa kadar binlerce farklı ürünle perakende noktalarında buluşturuyor.

20 yıldır İngiltere, Avusturalya, Güney Afrika, Çin, Rusya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 5 binden fazla istasyonda hizmet veren Wild Bean Cafe konseptini Türkiye’ye taşıyan bp Türkiye, ilk olarak 2019’da İstanbul Bostancı istasyonu ile başlattığı BP Express ve Wild Bean Cafe konseptini bu yıl 30 ilde 100’ün üzerinde noktaya, 5 yıl içinde de toplam 400 istasyona ulaştırmayı hedefliyor.

“Dijitalleşme, sağlıklı yaşam ve kalite beklentisi arttı”

bp akaryakıt istasyonlarının yeni bir deneyim alanına dönüşüm sürecine ilk olarak 2019’da başladıklarını söyleyen bp Türkiye Akaryakıt Pazarlama Müdürü Seçil Okyay, bu süreci gerek Türkiye, gerek globalde yaptıkları tüketici araştırmalarıyla şekillendirdiklerini aktardı.

Artık tüketicilerin güvenlik ve hijyene çok daha önem verdiğini belirten Okyay, “Tüketiciler, sağlıklı yaşam konusunda daha hassas, hizmet kalitesi ve dijital servislerle ilgili daha yüksek beklenti içinde. Biz de istasyonlarımızdaki üst düzey hijyen önlemlerimizin yanı sıra, Yemeksepeti ve Hepsi Express iş birliği ile de sınırlı sayıdaki Wild Bean Cafe ve BP Express ürünlerimizi ‘Kolay Teslimat’ konseptiyle müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Sağlıklı atıştırmalıklarımızı ürün gamımıza ekledik. Müşterilerimizin artan kalite beklentilerini de akaryakıt alanında ACTIVE Teknoloji katkılı üstün kaliteli yakıt teknolojimizle karşılıyoruz.” dedi.

WBC’de 500 bin kahve ve yiyecek satıldı

Pandemi ile başlayan, ardından kısıtlamalarla devam eden dönemin, alışveriş yapma alışkanlıklarını da değiştirdiğini söyleyen bp Türkiye Franchise Kanalı ve Akaryakıt Dışı Gelirler Müdürü Arda Uncu ise, bu dönemde istasyonlardan yapılan market ve kahve alışverişinde artış yaşandığına dikkat çekti.

İstasyonlarında bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 500 bine yakın kahve ve Wild Bean Cafe yiyecek grubu ürünün satışı gerçekleştirildiği bilgisini veren Uncu, “Geçen yıla kıyasla yüzde 20’lik bir artış sağladık. Latte ve Americano, kahve çeşitlerimiz arasında en çok tercih edilen ürün olurken, toplam kahve satışı adedimiz, çay satışımızdan yüzde 50 daha fazla. BP Express marketlerinden alışveriş yapan müşteri sayımızdaki artış oranı ise yüzde 50’lerin üzerinde gerçekleşti.” diye konuştu.

bp Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay de, global stratejilerinin önemli bir ayağını oluşturan akaryakıt istasyonlarının, günün her saatinde her türlü ihtiyacın karşılanabileceği yaşam alanları haline dönüştürüldüğüne dikkat çekti.