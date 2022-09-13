Wilo, su yönetimi hizmet yelpazesini iki yeni şirket alımıyla güçlendirdi

Wilo, su ve atık su arıtma tedarikçisi FSM (Frankenberger GmbH&Co KG) ile su ve atık su arıtma makinelerinin üretimi, bakımı ve onarımı konusunda uzman olan WSM'yi (Walower Çelik ve Makine GmbH) satın aldı.

Dünyada 150’nci, Türkiye’de ise 30’uncu yılını kutlayan Wilo, bu satın alımlarla 2025 yılına kadar ulaşmayı planladığı sürdürülebilirlik hedefleri adına önemli bir adım daha attı. Wilo 2025 yılına kadar, 100 milyon insana temiz su sağlama ve su altyapısına yönelik yenilikçi çözümlerini artırmayı planlıyor.

Gruba katılan iki yeni şirket, Wilo Grup’un su ve atık su arıtma alanındaki tüm faaliyetlerini birleştiren Su Arıtma Stratejik İş Birimi’ne (SBU) entegre olacak. Şirketler bağımsız kalmayı sürdürecek ve kendi yöneticileri tarafından yönetilmeye devam edecek.

“Stratejik gelişimimizi sürdürüyoruz”

Wilo olarak stratejik satın almalarla su yönetimi hizmet çeşitliliğini genişlettiklerini söyleyen Wilo Grup Başkanı ve CEO'su Oliver Hermes, “Satın almalar sayesinde müşterilerimize daha da geniş bir çözüm yelpazesi sunabiliyoruz. Isıtma uygulamaları uzmanlığından su ve atık suyun taşınması, kullanımı ve arıtılmasındaki tüm uygulamaları kapsayan bütünsel çözüm sağlayıcı olarak stratejik gelişimimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Wilo Grup'un İcra Kurulu Üyesi ve CCO'su Dr. Patrick Niehr ise alımlara ilişkin “Wilo'nun pazar ve uygulama uzmanlığı ve iki şirketin özel çözümleri, mevcut iş kategorilerinde yeni fırsatlardan yararlanmak ve hep beraber yeni pazarlar geliştirmek için ideal bir birliktelik ortaya çıkarıyor.” açıklamasını yaptı.