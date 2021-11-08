WIN EURASIA, endüstri profesyonellerini bir araya getiriyor

WIN EURASIA Hybrid, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde, toplam 6 salon ve 20 bin metrekarelik alanda sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm ekosistemi bir araya getiriyor.

Katılımcı firmalar, pandemi dönemi ve sonrası imalat sanayinin trendleri ve yeni teknolojik çözümleriyle fuarda yerlerini alıyorlar. Yılın en önemli ve büyük bu sanayi buluşmasında yer alacak önemli sektörlerden biri de sac işleme, laser kesim ve takım tezgâhları olacak. Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan endüstriyel imalat makinaları sektörünün üretici ve tedarikçileri, kendileri için oluşturulmuş alanda, son teknoloji çözümlerini ziyaretçilerine yerinde deneyimleme fırsatı sunacak.

Pandemi döneminde Uzak Doğu pazarında yaşanan kısa vadeli tedarik ve lojistik sorunlarını kendileri için avantaja dönüştürmeyi başaran Türkiye pazarının üreticileri, dönemin zor koşullarında uluslararası ticaret ve iş birliklerini güçlendirdi. İhracat hamlelerinde önemli başarılara imza atan yerli üreticiler ve bölgesel tedarikçiler; özellikle lazer kesim ve metal şekillendirme ile CNC, takım tezgâhları alanında üretim kapasitelerini artırarak başta Avrupa pazarları olmak üzere pazar paylarında ciddi avantajlar sağladı.

Bu yoğun ve normalin dışında şekillenen dönem sonrasında; yerli üretici ve bölgesel tedarikçiler, WIN EURASIA Hybrid ile yeniden sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek yeni normal dönemin yeni iş fırsatları için ilk adımları atma fırsatı bulacak. Üreticiler; Türkiye’nin makine sektöründe 2023 ve 2030 hedeflerine paralel çalışmalara imza atan ve Avrasya’nın en büyük sektörel buluşması olan WIN EURASIA Hybrid’te, hedef ülkelerinden satın almacılar ile gerçekleşecek ikili görüşmelerde 250’den fazla iş insanı ile birebir görüşme şansına sahip olacak.

Fiziksel ve dijital fuar ortamlarını tek bir fuarda buluşturacak

Salgınla değişen iş yapış şekillerinin fuar ortamına taşındığı WIN EURASIA, bu yıl fiziki fuarın yanı sıra dijital ortamda da gerçekleşecek. Fiziksel ve dijital fuar ortamlarını tek bir fuarda buluşturacak hibrit fuar modelinin hayata geçirileceği fuar, seyahat edemeyecek sektör profesyonellerinin de WIN EURASIA’da yer almalarını sağlayacak. Dijital katılımcılar; sanal ortamda, fuar stantlarında sohbet fonksiyonları, birebir görüntülü görüşmeler ile satın alma yetkililerini ağırlama; ürünlerini 3 boyutlu sergileme imkânı bulacak. Dijital katılımcılar, fiziksel fuar ortamında da 5 metrekarelik alanlarda fiziksel olarak yer alabilecek. Konferansların da dijital ortama taşınacağı fuarda, konuşmacılar ister fuar alanında, isterlerse bulundukları yerden dijital sunum yapabilecek.