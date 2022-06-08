WIN EURASIA, geleceğin teknolojisini endüstri ile buluşturuyor

Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen WIN EURASIA fuarı, yeni tarihinde ve yeni yerinde endüstri profesyonellerini 24 bin metrekarelik alanda bir araya getirdi.

‘Endüstriyel Dönüşüm’ teması etrafında şekillenen etkinliklerle fuar; lojistik, tedarik zinciri yönetimi, kaynak ve robotik kaynak teknolojileri, otomasyon ve akışkan gücü sistemleri, endüstriyel üretim makinaları alanlarında saç işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon teknolojilerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik sistemlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi sektör profesyonelleri ve ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Endüstriyel 5G senaryolarına yoğun ilgi

Her yıl geleceğin teknolojilerine ışık tutmaya devam eden WIN EURASIA’da görücüye çıkan 5G teknolojisinin gerçek zamanlı kullanıldığı 5G Arena Özel Alanı da yer aldı. Vodafone Business ana sponsorluğunda; Nokia, MEXT ve Deutsche Messe çözüm partnerliği ile inşa edilen 5G Arena’da dikey sektörlere teknoloji çözümü sunan yerli ve uluslararası markalar ile Türkiye’nin ilk endüstriyel 5G senaryoları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görecek. 5G Arena’da ziyaretçileri bekleyen en büyük fırsat ise 29 firma ile yapılan iş birliği sonucunda fabrikaların en çok ihtiyaç duyduğu 5G kullanım örneklerini deneyimleme olacak.

WIN EURASIA 2022’de yer alan Endüstri 4.0 Festival Alanı, Basınçlı Hava Özel Alanı, Jeneratör Özel Alanı, Proses Otomasyonu Özel Alanı ve Robot Otomasyon Özel Alanı ile farklı endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren profesyoneller, ilgi duydukları konularda detaylı bilgilere sahip olma şansı yakalıyor. Ayrıca bu sene Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) iş birliğiyle, 18 ülkeden 150’nin üzerinde özel nitelikli satın almacının yer aldığı, kapsamlı bir Alım Heyeti organizasyonu da gerçekleştiriliyor.

“WIN EURASIA, sektörlerin önünü açacak”

Fuarın açılışında konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar, WIN EURASIA’nın sektörlerin önünü açacağını belirterek “Vizyoner bakış açıları, insan ve makine iş birliği, yaratıcılık ve girişimcilik temel ruhuna uygun gelişmeleri fuarımızda buluşturuyoruz. Sektör profesyonellerinin sahip olduğu tecrübe ve vizyoner düşüncelerini de ilk ağızdan dinleme şansını fuarımızda bulacağız. WIN EURASIA 2022 için bir başka önemli konu ise endüstriyel kullanıma sunulması planlanan 5G teknolojisinin Türkiye’de ilk kez bir fuarda tanıtılacak olmasıdır. 5G Arena adını verdiğimiz alanda bu teknolojinin faydalarını görme şansına ulaşacağız. Deutsche Messe, çok sayıda küçük işletmenin dünya pazarında lider olmasına yardımcı olurken aynı zamanda daha fazla genişleme yolunda büyük ölçekli işletmeleri de destekleyerek katılımcılarına dünya çapında yeni müşteriler kazandırma potansiyeli sunuyor. Bu anlayış, Hannover Fairs Turkey olarak bizim de temel felsefemiz. Bu doğrultuda geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm ürün gruplarının yakından incelenme fırsatının sunulacağı WIN EURASIA Fuarı, sektörlerin önünü açacaktır.”

Son teknolojiler WIN EURASIA’da

WIN EURASIA Fuarı’nın imalat sanayimiz ve teknoloji tedarikçilerimizin tüm bu ihtiyaçlarına cevap veren bir platform olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır “17 ülkeden 500’e yakın firmayla toplam 24 bin metrekare alanda gerçekleşen WIN EURASIA Fuarı’nın imalat sanayimiz ve teknoloji tedarikçilerimizin tüm bu ihtiyaçlarına cevap veren bir platform olduğunu memnuniyetle görüyoruz. 4 günlük fuar boyunca imalat sanayimiz; dijital dönüşüm, akıllı üretim ve bu yıl 5G alanında sorunlarına ve sorularına cevap bulma fırsatı elde edecek. Son nesil teknolojileri deneyimleyerek kendileri için en uygun çözümleri tespit edecek. Yüksek katma değerli ürün ve hizmet üreten tedarikçilerimiz ise hem iç hem dış pazardan müşterilerine tek noktadan erişim imkanına sahip olacak.” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Artık makinesiz bir imalattan zaten bahsedemeyeceğimiz; makinası akıllı ve verimli olmayan, üretim hatları dijitalleşmeden yoksun imalat dallarının rekabet şansının bulunmadığı bir dönemin içindeyiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz WIN EURASIA fuarı, sektör profesyonellerini bir araya getirmesi ve Avrasya’nın en önemli sanayi fuarlarından bir tanesi olması anlamında dünyada kabul görmüş yeniliklerini yakından inceleyebilmemiz için büyük bir önem taşımaktadır. Geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm ekosistemi bir araya getiren bu fuarın her geçen yıl hızla büyüyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“WIN EURASIA köprü görevi görüyor”

Deutsche Messe Denetleme Kurulu Başkanı ve Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, “Endüstriyel ve teknolojik potansiyelin sunulacağı bu fuarın büyük anlamı tartışılmaz. Bu fuar, aynı zamanda İstanbul ve Hannover olduğu kadar Almanya ve Türkiye arasında da bir köprü görevi görmektedir. WIN EURASIA Fuarı, ortak çalışmanın bizleri nereye götüreceğinin ayrıca önemli bir örneğidir. Pandemi sonrası bugün burada gördüğümüz enerji ve motivasyon, katılım, ve yeni ürünleri görmek çok güzel. Bu bağlamda Deucthe Messe, 2 ülke arasında ekonomik alışverişi yoğunlaştırmak amacıyla sanayicileri bir araya getirmektedir.” açıklamasında bulundu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker ise şunları kaydetti: “Vodafone olarak Türkiye’ye çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi, aynı zamanda daha düşük gecikme süreleri imkânı sunacak 5G teknolojisindeki global bilgi birikimimiz ile öncü bir rol üstleniyoruz. 5G teknolojisinin genel kullanıma açılması ile beraber tüm üretim sektörünün sunduğumuz çözümlerle verimliliklerini artırmalarını hedefliyoruz. Tüm sektörlerde önemli bir katma değer yaratması beklenen 5G teknolojisi ile elde edilen verimlilik ve üretkenlik artışı birçok endüstrinin dijital dönüşümünü hızlandırarak dijital ekonominin hızla büyümesini sağlayacak. Vodafone Business olarak Türkiye’nin ilk endüstriyel 5G senaryolarının yer alacağı ve fabrikaların en çok ihtiyaç duyduğu 5G kullanım örneklerinin deneyimleneceği WIN EURASIA Fuarı bünyesinde yer alan 5G Arena’da ana sponsor olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”