WIN EURASIA Hybrid’e büyük ilgi

Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen Avrasya’nın önde gelen fuarlarından WIN EURASIA Hybrid, iki yıl aradan sonra 27’nci kez imalat sektörünü bir araya getirdi. “Endüstriyel Dönüşüm” teması altında gerçekleşen fuarda, imalat sektörünün temsilcileri en son teknoloji ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

16 ülkeden fiziksel ortamda 467, dijital ortamda ise 80 katılımcı firmanın; 78 ülkeden 30 bin 728 ziyaretçiyle buluştuğu WIN EURASIA Hybrid, Türkiye imalat sanayi için önemli iş birliği ve ihracat anlaşmalarının yapıldığı büyük bir ticari etkinliğe dönüştü.

Anadolu’dan 30 şehirden, ticaret ve sanayi odaları iş birliğiyle 55 otobüsle İstanbul’a gelen heyetlerin de katıldığı WIN EURASIA Hybrid’te Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti Programı kapsamında da katılımcı firma temsilcileri, ihracatta artış hedeflenen ülkelerden 250’den fazla satın almacı bir araya gelerek yeni ihracat iş birlikleri gerçekleştirdi.

2000 yılından bu yana aynı fuar alanında gerçekleşen WIN EURASIA fuarı, gelecek yıl katılımcı ve ziyaretçilere daha iyi bir fuar deneyimi sunmak amacıyla İstanbul Fuar Merkezi’ne taşınıyor. Fuar, 8-11 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Dijital ortamda katılanların sayısı dikkat çekti

Türkiye’de yapılan ilk hibrit sanayi fuarı olan WIN EURASIA Hybrid, fiziksel ortamın yanı sıra fuarın dijital platformunda da katılımcı firmaları ziyaretçilerle bir araya getirdi. Dijital katılımcılar, sanal ortamda, fuar stantlarında sohbet fonksiyonları, birebir görüntülü görüşmeler ile satın alma yetkililerini ağırlama, ürünlerini 3 boyutlu sergileme imkanı buldu. Fuar alanında kurulan Dijital Pavilyon’da ise fiziki ziyaretçiler, firmalarla dijital görüşmeler yaparak iş birliği geliştirme fırsatı yakaladı.

Konferansların da dijital ortama taşındığı fuarda, konuşmacılar ister fuar alanında, isterlerse bulundukları yerden dijital sunum yapabilirken dinleyiciler de istedikleri yerden konferansları takip etme şansı buldu. Fuar süresince 30 panel, 51 marka ve 61 konuşmacının yer aldığı konferanslar, fiziksel ortamdaki izleyicilerin yanı sıra dijital platformlarda 2 bin 646 kişi tarafından takip edildi.

“Toplum 5.0” fuara damga vurdu

WIN EURASIA Hybrid kapsamında düzenlenen konferanslarda dikkat çeken başlıklardan biri “Toplum 5.0 oldu”. Toplum 5.0 Akademi üyelerinin katıldığı panelde geleceğin en büyük becerisi olarak gösterilen ‘Teknolojiye Adaptasyon’un, Toplum 5.0 kavramının temel taşı olduğu vurgulandı.

Gelecek 10 yıl içinde dünya verimliliğinin yüzde 60’ının otonomiden geleceği ve makineler ile robotları daha fazla göreceğimizin belirtildiği panelde insanların makinelerle rekabet edebilmesinin iki temel beceri ile gerçekleşebileceği, bunların da “Duygusal Zeka” ve “Yaratıcılık” olduğu belirtildi. Bu iki becerinin kazanılması için teknoloji ile insan arasına “Toplum 5.0” kavramının konumlandırılması gerektiğinin konuşulduğu panelde hibrit insan olmanın önemi vurgulandı.

“Sektörün ihracat faaliyetleri olumlu bir seyirde gidiyor”

WIN EURASIA Hybrid’in açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, makinesi akıllı ve verimli olmayan, üretim hatlarında otomasyonda dijitalleşmeden yoksun imalat dallarının yok olacağı bir döneme girildiğine işaret ederken fuarın temasının endüstriyel dönüşüm olarak belirlenmesinin vizyoner bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Fuarı ziyaret eden TİM Başkanı İsmail Gülle ise, “Pandemi sonrasında fuarların başlaması ticari hareketliliği de beraberinde getirdi. Pandemi döneminden sonra dünyadaki ticari koşulların değişmiş olduğunu görüyoruz. Bu durum ülkemiz için önemli bir avantaj sağladı. Özellikle Türkiye’ye, Türkiye’nin üreticilerine ve Türk ürünlerine olan teveccühün yükselmiş olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Makine sektörü de ülkemizin önemli sektörlerinden biri. Sektörün ihracat faaliyetleri olumlu bir seyirde gidiyor, şu ana kadar yüzde 30’luk bir artış elde edildi. Makine sektörü ihracatını en çok artıran sektörler içinde” dedi.

“Fuarlar da dönüşüyor”

Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler de pandeminin her alanda olduğu gibi fuar sektöründe de değişimi beraberinde getirdiğini söyledi.

Kendilerinin de pandemide işlerini dijital ortama taşıdıklarını kaydeden Köckler, “Connection Days platformu üzerinde düzenlediğimiz etkinlerde uzaktan da olsa endüstriler özelinde firmaların ve profesyonellerin bir araya gelmesini sağladık. Şimdi burada WIN EURASIA Hybrid’te bir ilki gerçekleştirerek imalat sanayi temsilcilerini hem fiziksel hem de dijital ortamda buluşturduk. Bakalım önümüzdeki yıllar bize neler gösterecek, belki de fuarın yüzde 30’ü dijital ortamda gerçekleşecek.” şeklinde konuştu.