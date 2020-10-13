Windbaba'dan gençlere istihdam çağrısı

13 Ekim 2020

İZMİR-DÜNYA

İşsizlik Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ederken, birçok sektör de kalifiye eleman bulamamaktan şikayetçi. Rüzgâr enerjisi sektörü, her seviyedeki mühendis ve teknisyenlere ihtiyaç duyan sektörlerin başında geliyor. Geleceğini bu sektörde şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba, çalışmalarını önce Türkiye geneline, sonrasında ise uluslararası arenaya taşımak için BY Danışmanlık şirketi ile stratejik işbirliğine imza attı. İzmir Kalkınma Ajansı ile yapılan işbirliği sonucunda 101 üniversite öğrencisine “Ücretsiz Online Rüzgar Enerjisi Eğitimi” verecek Windbaba, genç mühendis adaylarının sektöre adım atmalarında önemli bir işlev yüklenecek.

“Avrupa’da yedinci sıraya yükselmenin gururunu yaşıyoruz”

BY Danışmanlık kurucusu Bülent Yüce, geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe arayan eğitimli bir gencin işsiz kalma olasığının bulunmadığını belirtti. Türkiye’nin 2006’da sadece 51 Megavat (MW) olan rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2020 haziran ayı itibarıyla 160 kat artarak 8 bin 300 MW seviyesine yükseldiğini, 2030 yılında ise en az 25 bin MW seviyesine ulaşacağını vurgulayan Yüce, “Son derece gerçekçi olan bu hedefl er, gelecek on yılda sektörün en az üç kat büyüyeceğini ve aynı oranda yeni işgücüne ihtiyaç duyacağını gösteriyor. Ülkemizde halen 2 bin 451 MW kapasiteli santralin inşa süreci devam ediyor. Avrupa’da yedinci sıraya yükselmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Ancak alacağımız daha çok yol var. Gençlerimizi bu sektörde geleceklerini aramaya davet ediyoruz. Teknik eğitim alan ve geleceğini bu sektörde arayan yetenekli bir gencimizin işsiz kalması olasılığı sıfıra yakın” dedi.

Yüce, online sınavda başarılı olan öğrencilerin Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) onaylı Başarı Sertifikası alacaklarını sözlerine ekledi.