Wish, Türkiye’ye ConnectProf ile entegre oldu

Pandemide en hızlı büyüyen alanlardan biri de e-ticaret sektörü oldu. Büyüme trendini sürdürmeye devam edecek olan e-ticarette yeni gelişmeler de hız kesmiyor. Son olarak küresel mobil e-ticaret uygulaması Wish.com, ConnectProf ile iş birliğine gitti. Pazaryerlerine entegrasyon sağlayan ConnectProf platformuna dahil olan Wish.com, Türkiye’deki firmaların 100’den fazla ülkeye satış yapabilmelerine olanak sağlayacak.

Wish’teki satış başarısının en büyük etkeninin algoritma olduğunu belirten Wish.com Türkiye Ülke Hesap Yöneticisi Damla Kaçar, “Wish üzerinde çalışan bu özel algoritma sayesinde başarı, tüketicinin ürüne dair arama yapması üzerine kurulu değil. Ürünler kişilerin özelliklerine göre satın alma potansiyeli en yüksek olan kişilere gösteriliyor. Sadece bu algoritmaya dayalı satış başarısı, toplam satışların yüzde 70’inden fazlasını oluşturmaktadır” dedi.

Kaçar, Wish.com’un yeni dönem stratejisinde Türkiye’nin özel bir yeri olduğunu belirterek; “Wish.com olarak, Türkiye’de üretilen ürünleri yurtdışına taşıyarak, pazarı geliştirmeyi ve müşterilere sunulan ürünlerde çeşitlilik yaratmak istiyoruz. Özellikle ilk mağaza açacak firmalara önemli avantajlar sağlayacağız. Ayrıca sınırlı bir süre için, ConnectProf gibi güvenilir bir ortak aracılığıyla katılan yeni firmalara özel fırsatlar sunacağız” ifadelerine yer verdi.

"Türk firmalara alan açıyoruz"

Wish.com ile Türkiye’de ilk iş birliliği sözleşmesini imzalayan firma olmalarından duydukları memnuniyeti belirten ConnectProf Satış Müdürü Taner Kayman, “Türkiye’nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcısı T-Soft’u da bünyesinde bulunduran Tekrom’un entegrasyon platformu ConnectProf ile üst düzey yerli ve yabancı pazaryerlerine entegrasyon sağlıyoruz. Dünya markası Wish’in de Türkiye’de ConnectProf’u tercih etmiş olmasından dolayı çok mutluyuz ve bu iş birliğine son derece önem veriyoruz. Sadece ConnectProf aracılığıyla Wish.com’a kaydolan Türk firmalara alan açıyoruz ve müşterilerimize birçok avantaj ile çok sayıda ülkede satış yapma fırsatı sağlıyoruz. Türkiye’de hali hazırdaki rekabetçi kur politikası da Wish.com’da hesap açan firmalara yurtdışında rekabetçi olabilmeleri için büyük fırsatlar sunuyor. Türk lirası ile maliyetlendirilen ürünler, sınır ötesinde dövizle ve yüksek kârlarla satılabilecek” dedi.