Workindo, teknoloji firması Workcep'i satın aldı

30 Eylül 2020

Workindo.com, yaptığı açıklama ile teknoloji firması Workcep’i bünyesine kattığını duyurdu.

Açıklamaya göre Workindo.com, Workcep’in bünyesine katılmasıyla inşaat sektöründe ürün veya hizmetlerin alım-satım ve kiralamaları, talep oluşumu, teklif toplama, e-ihale, hizmet satma, hizmet alma, ürün alma, ürün kiralama, sanal reklam, saatlik iş bulma, saatlik işe alma, sabit iş bulma, sabit işe alma, mesajlaşma gibi birçok konuda çözümler sunacak.

"Kazandığımız ivme sayesinde büyümeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Workindo CEO’su Erhan Kocabaş, Workcep’i satın alarak hizmet çeşitliliğini genişletmeye yönelik bir adım attıklarını söyledi. Kuruluşları üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen kazandıkları ivme sayesinde büyümeye devam ettiklerini aktaran Kocabaş, şunları kaydetti:

"Biz ilk günden itibaren sektörün ihtiyacı olan meslek kırılımları ve teknik kuralları içimizde barındıran bir yapı olarak hizmet veriyoruz. İnşaat ve buna bağlı sektörlerin ihtiyacı olan alanlarda zamanla uçtan uca tüm hizmetleri sunmak konusunda hedeflerimiz var ve bu doğrultuda adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu hedeflerden biri de ürün satma, ürün kiralama ve benzeri konularda hizmet vermekti. Workcep’i ve biriktirdiği tecrübeyi bünyemize katarak bu alanda da yol alacağımız için çok heyecanlıyız. İnşaat sektörü için talep yönetimi ve sektörün gerekli hizmetlerine kolay ulaşabilmesini hedefleyen, bulut tabanlı alt yapısı ile yurtdışı yazılım firması destekli bir teknoloji firması olan Workcep’in hizmetlerini, Workindo çatısı altında daha da geliştirerek büyük başarılara imza atmayı planlıyoruz.”