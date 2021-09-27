Workindo'nun üye sayısı 300 bini aştı

İnşaat sektöründe çalışanlara iş fırsatları, hizmet alım-satımı, projelere teklif verme, taşeron bulma gibi birçok alanda online çözümler sunan Workindo, yakaladığı büyüme grafiğini yükseltmeye devam ediyor. İki yılda 300 bini üye rakamını aşan online platformda, şu anda 287 binin üzerinde bireysel ve 15 bine yakın da şirket üyeliği bulunuyor.

Workindo ailesinin giderek büyüdüğünü ve global pazarlarla birlikte daha da çok insana ulaşacaklarını belirten Workindo CEO’su Erhan Kocabaş, “İki yıl önce küçük bir ekip ile başladığımız start-up girişimimiz Workindo, bugün inşaat sektöründe pek çok alanda çözümler sunan online bir platform haline geldi. Doğru stratejik adımları atarak, doğru yatırımlarla bugünlere geldik ve attığımız sağlam temeller bize yarınlarımız için de büyük ilham veriyor. Sektördeki global ve yerel gelişmeleri yakından takip ederek, teknolojimizi ve pazarlama stratejilerimizi sürekli güncelliyoruz. Bu da bize hızlı ve etkili büyüme konusunda çok büyük katkı sağlıyor. Kısa bir zamanda 300 bin üye sayısına ulaşmış olmak yoğun ve titiz bir ekip çalışmasının neticesidir.” dedi.

"Global bir firma haline geleceğiz"

Sadece Türkiye’de faaliyet göstermek istemediklerini söyleyen Kocabaş, bu doğrultuda yurt dışına açıldıklarını, bu kapsamda son olarak Rusya ve Rusça’nın konuşulduğu tüm ülkelerde inşaat sektörüne çözümler sunmaya başladıklarını bildirdi.

Ukrayna’daki bir inşaat projesine, Ukrayna’dan insan kaynağı sağlamayacak güce sahip olduklarını kaydeden Kocabaş, “Bu da networkümüzün genişliği ve ulaşılabilirliğimiz ile başarabildiğimiz bir konu. Tabi yurt dışında çalışmak isteyen Türk inşaat personeline de başka ülkelerdeki projelere başvurma imkanı sunuyoruz. Yaptığımız yerel iş birlikleri ile faaliyet gösterdiğimiz ülkelere, onların kendi diliyle seslenmeyi hedefliyoruz. Mesela sitemizin bugün Rusça arayüzü mevcut. Çünkü bir ülkenin sosyokültürel yapısında inşaat sektörünün önemini biliyoruz. Bu yüzden gittiğimiz ülkelerin kültürüne entegre olarak faaliyetlerimizi onların yapısına uygun şekilde sürdürmek ilk hedefimiz. Bu çalışmalarımızla Workindo’yu kısa zamanda global bir firma haline getireceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.