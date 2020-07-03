Workup Girişimcilik Programı 6. dönem mezunlarını verdi

03 Temmuz 2020

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın 6. dönem girişimleri mezun oldu. Pandemi nedeniyle www.workupdemoday.ist üzerinden online olarak yapılan Demo Day etkinliğine; melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Etkinlikte Workup’tan yeni mezun olan 11 girişim (Hipicon, Aktivido, Vahaa, B2Metric, Processeye, E-bursum, Templay, Enhencer, Headports, Barty, Mindsite) girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve işbirliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini ve yol haritalarını aktardılar.

2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı’na bugüne kadar 10 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 6. dönem ile birlikte toplamda 60 girişim mezun oldu. Programa dahil olan 15 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 1,6 milyon ABD Dolarının üzerinde yatırım aldı.

“Desteğimizi ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak sürdürüyoruz”

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Demo Day etkinliğinde yaptığı konuşmada, girişimcilik alanındaki desteklerini ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla işbirliği yapmak suretiyle kapsayıcı bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen ve 2017 yılında Kolektif House yürütücülüğünde başlayan Workup’ın, İş Bankası’nın girişimcilik ekosistemine verdiği desteğin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Bali, “Programın 5. dönem mezuniyetinden bu yana bin girişimci daha Workup’lı olmak üzere başvuru yaptı. Bu sayı, hem ülkemizde girişimciliğe olan ilginin artarak devam ettiğini hem de bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.



Pandeminin ardından Workup Girişimcilik Programı’nı hızlıca online ortama taşıdıklarını belirten Bali, “Böyle bir konjonktürde dahi Workup’a desteğimizi hiç aksatmadan, samimiyetle, kararlılıkla, taahhüdümüzü koyarak ve bu taahhüdümüzün arkasında durarak sürdürdük. Bu kapsamda ilham etkinliklerine, mentorluk görüşmelerine, eğitim ve aktarımlara online mecralar üzerinden devam ettik. Yaklaşık 3,5 aylık dönemde toplam 35 online etkinlik düzenledik, girişimcilik ekosisteminin çok önemli paydaşları ile canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 etkinliği de sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayarak tüm ekosistemin erişimine sunduk. Böylece Workup’ı girişimcilik anlamında adeta bir referans noktası haline getirdik.” diye konuştu.



Hız kazanan dijitalleşme ile birlikte halen yeni teknolojileri kullanmayan insanların, daha hızlı bir şekilde buna erişebileceğinin altını çizen Bali, ister pandemi ister başka kritik dönemler olsun, bundan sonra teknolojiyi odak noktalarına alanların daha çok tercih edileceğini söyledi. Bali, “Bu da aslında girişimcilerin, girişimcilik ekosisteminin, fintech’lerin, gelecek yıllarda yapacağı işlerin ve üreteceklerinin daha çok talep edilir olacağı anlamına geliyor. Salgın sürecinde, girişimcilerin ihtiyaçlara ne kadar hızlı yanıt verdiğini, yeni koşullara ne kadar hızlı adapte olduklarını gördükçe, Türk girişimcilerinin de büyüme fırsatları yakalayacağına olan inancım daha da artıyor” dedi.



İş Bankası’nın yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 3. yatırımını, geçtiğimiz Ocak ayında Workup’ın 4. dönem mezunlarından PCI Checklist girişimine yaptığını ve bunun Maxis’in Workup girişimleri arasındaki ilk yatırımı olduğunu da hatırlatan Bali, girişimlere yatırım yapmanın yanı sıra büyümelerine katkı sağlamak adına da çok önemli adımlar attıklarını belirtti. Bali, 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettikleri Maxis ile yatırımlara devam ettiklerini söyledi.



Workup 6. dönem mezunları

Hipicon: Yaratıcı tasarım ürünlerini tüm dünyadan müşterilere sunan pazaryeri platformu. Tasarımcıların kendi ürünlerini alıcılarla bir araya getirerek, her yerde bulunmayan farklı ve yaratıcı tasarım ürünlerinin kolay, hızlı ve güvenilir biçimde müşteriye ulaşmasını sağlıyor.

Aktivido: Adrenalin, doğa ve deneyim odaklı aktiviteleri ve bu aktivitelerin eğitimlerini içeren dijital pazar yeri platformu. Macera severlerle, bu aktivitelerin profesyonel ve güvenilir hizmet sağlayıcılarını dijital dünyada buluşturuyor.

Vahaa: Topraksız tarım ve IoT teknolojisini birleştirerek tasarladığı dikey tarım üniteleri ile tarımı şehre taşıyarak sürdürülebilir ve yerinde üretime imkân sağlayan akıllı tarım girişimi. Mobil uygulama aracılığıyla yönetilen ünitelerde, yılın 365 günü üretim yapılabilir ve pestisitsiz, taze, besin değeri yüksek ürünler elde edilebilir.

B2Metric: Arttırılmış makine öğrenmesi tabanlı teknoloji altyapısıyla sektör odaklı müşteri risk yönetimi, ürün fiyat optimizasyonu, sahtecilik ve suistimal engelleme, müşteri kaybı ve hareket tahminlemesi gibi işlemleri optimize eden ve otomatikleştiren yapay zeka tabanlı analitik yazılım şirketi. Sigortacılık, finans, otomotiv ve telekom sektörleri başta olmak üzere veri güvenliğini ön planda tutan on-premise tabanlı ve bulutta hizmet sunan SAAS tabanlı iki ayrı yapıda çözüm sunuyor.



Processeye: Endüstriyel işletmelerin, üretim hatalarının önüne geçmek amacıyla kendi üretim ve kalite kontrollerini yapabilmek için yapay zeka tabanlı görüntü işleme uygulamaları geliştirebilecekleri yazılım platformu.



E-Bursum: Her seviyeden öğrencinin eğitim olanaklarına eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan Türkiye’nin eğitim finansmanı platformu. Platform; burs, kitlesel fonlama ve eğitim kredisinden oluşan üçlü finansman modeli ile öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri için ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmalarını sağlıyor.



Templay: Abonelik sistemi ile hazır web sitesi yazılımı ve tasarımları sağlayan platform. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital ortamlarda varlık göstererek, kolay ve hızlı bir şekilde kendilerine ait web sitesi oluşturmalarını sağlıyor.



Enhencer: E-ticaret ve pazaryerlerindeki müşterilerin satın alma davranışlarını yalın bir şekilde tahmin ederek, firmaların pazarlama ve satış departmanlarının hızlı aksiyon almasını sağlayan makine öğrenmesi platformu. Firmaların, veri bilimcisine ihtiyaç duymadan müşterilerin tercih edeceği ürünleri ve yakın zamanda satın alma yapıp yapmayacağını önceden tespit etmesini sağlıyor.



Headports: İşe alım sürecinde adayların yetkinliklerini algoritmalarıyla değerlendiren; yeteneklerini keşfedip, analiz ederek tüm işe alım sürecinin tek bir platformdan yönetilmesini sağlayan teknoloji girişimi. Adayların özgeçmişinde yazan yetenek bilgilerini doğrulayarak, insan kaynaklarının işe alımda harcadığı zamanı ve işten ayrılma oranlarını azaltmayı hedefliyor.



Barty: Kişilerin eşyalarını değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan eşya takas platformu. Barty, geliştirdiği makine öğrenme temelli algoritma ve uygulama içi sanal kur ile sisteme yüklenen ürünlerin görece değerlemesini anlık yaparak, kullanıcılar arası çapraz takas imkanı sunuyor.



Mindsite: Markaların ve rakiplerinin satış yaptıkları e-ticaret platformlarındaki tüm ürünlerin fiyat, görünürlük, promosyon ve içerik bilgilerinin anlık takibini yaparak raporlayan yazılım. Şirketlerin satış ve pazarlama operasyonlarındaki anlık ve uzun vadeli kararların alınmasındaki doğru ve güncel veri kaynağına ulaşamama sorununu çözmeyi hedefliyor.