World’ün 40. yıl hedefi 65 milyar lira işlem
Bu yıl 35. yılını kutlayan World, 40. yılına 65 milyar işlem hedefiyle hazırlanıyor. 35 yılda 40 milyar işlemi geride bırakan World’ün işlem adedi son 5 yılda 15 milyar arttı. Sistemde dakikada 6 bin 500, günde yaklaşık 10 milyon başarılı işlem gerçekleşiyor. 40. yılda hedef 65 milyar işlem.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin öncüsü Yapı Kredi World, 35. yılını rekor rakamlar, yenilenen kart tasarımları, güncellenen Vadaa ve yapay zekâ odaklı büyüme vizyonuyla kutluyor. Bugüne kadar 35 milyon kişiye ulaşan ve 40 milyar kart işlemini geride bırakan marka, önümüzdeki 5 yılda 25 milyar ilave işlem gerçekleştirerek 40. yılında toplam işlem sayısını 65 milyara çıkarmayı hedefliyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ve Yapı Kredi Ödeme Sistemleri Yönetim Başkanı İçten Akalın’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda; küresel ligdeki konum, dijitalleşme vizyonu, yurt dışı açılım planları ve yenilenen kurumsal kimlik kamuoyuna duyuruldu.
35 yılda 100 milyar TL’lik puan dağıtıldı
Lisans bankalarıyla birlikte bugün 28 milyon aktif müşteriye, 60 milyon karta ve 1,5 milyon üye iş yerine ulaşan World ekosistemi, 35 yıllık süreçte toplam 35 milyon tekil kişinin hayatına dokundu. World’ün 35 yıllık yolculuğunu değerlendiren Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, markanın büyüme ivmesini şu sözlerle aktardı: “35 yılda 40 milyar işlemi geride bıraktık; markamızın 30. yılında 25 milyar olan toplam hacmimiz son 5 yılda 15 milyar arttı. Worldcard sahiplerinin bu dönemde gerçekleştirdiği 40 milyar lira işlemlik harcamayla kazandığı puanların bugünkü değeri ise 100 milyar TL’yi geride bıraktı. Türkiye’de işlem adedimiz yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüyor. Bugünkü trende baktığımızda 40. yılımızda 20-25 milyar arasında ilave işlemle 65 milyar işlemi görmek mümkün.”
Sistemde dakikada ortalama 6 bin 500, günde ise yaklaşık 10 milyon başarılı kart işlemi gerçekleşiyor. Sorgulama ve diğer işlem tipleriyle birlikte günlük işlem yükü 30 milyona ulaşırken, tüm bu operasyon ortalama 30 milisaniyelik işlem süresi ve sıfır hata toleransıyla yürütülüyor. Yapı Kredi kartlarıyla mağazalarda yapılan fiziksel ödemelerin yüzde 80’i, yani her 5 işlemden 4’ü temassız olarak tamamlanıyor. Banka, 2021 yılı verileriyle kıyaslandığında 2026 yıl sonu itibarıyla toplam işlem adedini 2,5 katına çıkarmayı öngörüyor. Aynı dönemde, temassız işlem adetlerinin 3 katına, e-ticaret işlem adetlerinin ise 2 katına ulaşması bekleniyor.
Sürtünmesiz ödeme stratejinin merkezinde
Ödeme süreçlerini tüketici için zaman kaybı olmaktan çıkaran ‘sürtünmesiz ödeme’ deneyimi, World’ün gelecek stratejisinin merkezinde yer alıyor. Yapay zekâyı uzun süredir operasyonel verimlilik ve dolandırıcılıkla mücadelede kullanan banka, yeni dönemde bu teknolojiyi müşteri deneyimini kişiselleştirmek için devreye alıyor. Geliştirilen yapay zekâ destekli dijital asistanlar, müşterilerin geçmiş finansal davranışlarını ve tercihlerini analiz ederek bütçelerine en uygun kampanya ve avantaj önerilerini doğru zamanda ve anlaşılır bir biçimde sunacak. Yapı Kredi Ödeme Sistemleri Yönetim Başkanı İçten Akalın ise değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Müşterilerimize sunduğumuz kolay ödeme deneyiminin yaygınlaşmasıyla birlikte 2021’de 1 milyon olan QR ve NFC işlem adedinin 2026 yıl sonunda 230 milyonu aşmasını bekliyoruz.”
Bu arada World, 35. yıl dönümünde kart tasarımlarını daha sade ve zamansız bir anlayışla güncelledi.
Yeni ülkeler ile görüşüyoruz
World’ün gelecek dönem hedefleri arasında yurt dışına açılım da bulunuyor. World Card’ın 2012 yılında Azerbaycan’da kullanıma sunulduğunu hatırlatan Serkan Ülgen, burada elde edilen deneyimin farklı ülkelere taşınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, World’ün yanı sıra Crystal ve Adios gibi kart markalarının da yurt dışındaki bankalarla iş birlikleri üzerinden farklı pazarlara taşınabileceğini belirtti.